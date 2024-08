Serie A, Napoli per il riscatto con il Bologna. Juventus favorita a Verona, quote rasoterra per l’Inter

(Adnkronos) – Azzurri con i favori dei bookie nella delicata sfida ai rossoblù. Thiago Motta cerca il bis, Inzaghi a 1,19 per la prima vittoria in campionato

Roma, 23 agosto 2024 – Subito match delicato per il Napoli di Antonio Conte. Dopo il 3-0 subito all’esordio a Verona, un altro ko – in casa davanti ai propri tifosi contro il Bologna di Italiano – lancerebbe un vero e proprio allarme. Gli esperti di Planetwin365 credono nel riscatto e offrono a 1,90 la vittoria azzurra, quota che vale meno della metà rispetto al 4,08 del Bologna, fermato sul pari dall’Udinese nella prima giornata. Il pareggio si gioca a 3,45, con l’ipotesi Under 2,5 avanti a 1,80 sull’Over 2,5, offerto a 1,90. Tra i possibili marcatori spicca Kvaratskhelia, in pole a 2,85, seguito a 3,15 da Simeone e Raspadori; tra gli ospiti fari puntati su Dallinga (4) e Orsolini (4,75). Chi invece ha cominciato la stagione col sorriso è la Juventus di Thiago Motta, che dopo il successo sul Como vuole ripetersi sul campo del Verona, che con tre reti ha minato le certezze del Napoli. Su Planetwin365, i bianconeri viaggiano a 1,68, con il segno «1» a 5,20 e il pari a 3,65. In questo caso, i bookie puntano sull’Over 2,5, in vantaggio a 1,75 sull’1,96 dell’Under 2,5. Vlahovic è a caccia del primo centro in stagione, dopo le molte occasioni non tramutate in rete contro il Como. Il suo gol paga 2,05, mentre l’acuto di Yildiz vale 3,50. Si sale a 4,75 per Mosquera, pericolo principale dopo la doppietta al Napoli. Sfida sulla carta facile per l’Inter, che in casa contro il Lecce vuole il primo successo in campionato, sfuggito a Genoa nei minuti finali. I campioni d’Italia in carica comandano in quota a 1,19 su Planetwin365, con il colpo salentino in lavagna a 13 e il pari a 6,50. Come Vlahovic, anche Lautaro proverà a sbloccarsi: la firma dell’argentino è data a 1,77, mentre per Thuram si sale a 1,95. Sfida in discesa, ma non senza insidie, per il Milan, proposto vincente a 1,70 sul campo del Parma (4,55). Favorite per la prima vittoria in campionato anche Roma e Fiorentina: giallorossi avanti a 1,49 sull’Empoli (6,40), viola favoriti a 1,42 sul Venezia (7,50). Più ostico nelle quote l’impegno dell’Atalanta, offerta a 2,40 in casa del Torino (3,07).

SKS365 è uno dei principali operatori nel mercato internazionale del betting e gaming, presente anche nel mercato italiano, online e retail, con il brand Planetwin365, per il tramite di SKS365 Malta Limited (titolare della concessione GAD15242 e delle concessioni rete fisica 72002 e 4584) —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)