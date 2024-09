Serie A, quote da «2» per Inter e Juventus Atalanta avanti sulla Fiorentina

(Adnkronos) – Riparte il campionato dopo la sosta: gli analisti puntano sul colpo esterno di Inzaghi e Thiago Motta, la Dea cerca riscatto dopo due sconfitte di fila

Roma, 13 settembre 2024 – Archiviate le due lunghe settimane senza Serie A causa sosta nazionali, domani si torna in campo con la quarta giornata. Sarà la Juventus di Thiago Motta la prima big impegnata, in scena alle ore 15 sul campo dell’Empoli. I bianconeri hanno i favori degli esperti di Planetwin365: il successo è offerto a 1,70, il pareggio a 3,60, mentre la vittoria dei padroni di casa, ancora imbattuti in campionato, si gioca a 5,15. L’Empoli vanta anche tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque gare casalinghe di campionato, mentre la Juventus ha vinto sei delle ultime sette trasferte al Castellani. I bianconeri sono gli unici ancora con la difesa imbattuta in Serie A: il dato spinge l’Under 2,5 a 1,67, mentre l’Over 2,5 paga 2,07; anche il No Goal (1,74) parte avanti sul Goal (1,98). Vlahovic guida le quote marcatori a 1,95, seguito da Nico Gonzalez a 3,25. Se la Juventus è favorita a Empoli, l’Inter lo è ancora di più a Monza. I nerazzurri, dopo il poker rifilato all’Atalanta, viaggiano a 1,39 su Planetwin365, con il pareggio a 4,80 e il successo dei brianzoli – che manca da 12 sfide di Serie A – a 7,53. La squadra di Inzaghi dovrà interrompere il tabù trasferta: dopo una serie di sette successi esterni consecutivi, infatti, l’Inter non ha vinto in tre delle ultime quattro partite di campionato disputate fuori casa, pareggiando le due più recenti. In questo caso l’Over 2,5 è in vantaggio a 1,62 sull’Under 2,5, proposto a 2,16. Ancora a secco tra Inter e Argentina, Lautaro Martinez proverà a sbloccarsi nello stadio dove lo scorso anno firmò una doppietta. Una sua rete paga 2, mentre Thuram, vero protagonista di questo inizio campionato con quattro centri, è offerto a 2,25. Quote in discesa anche per il Napoli, atteso da un’avversaria storicamente agevole. Il Cagliari, infatti, è la squadra contro cui i partenopei hanno la minore percentuale di sconfitte (19%) tra quelle affrontate almeno cinquanta volte in Serie A. Inoltre, l’ultima vittoria dei sardi in casa contro gli azzurri risale al 2009. Anche per questo gli analisti di Planetwin365 vedono gli uomini di Conte avanti a 1,80, con il segno «1» a 4,21 e il pari a 3,75. Grande attesa per la prima da titolare di Lukaku, che con quattro reti è andato sempre a segno in casa del Cagliari in Serie A: il suo acuto vale 2,35. La sfida più intrigante della quarta giornata, tuttavia, è senza dubbio Atalanta – Fiorentina. Entrambe hanno raccolto tre punti: la Dea vincendo all’esordio a Lecce, la Viola con tre pareggi. Per la sfida di domenica le quote Planetwin365 vedono Gasperini favorito a 1,80 su Palladino (4,20), con il pari dato a 3,75. Lo scorso anno, la Fiorentina vinse in entrambi gli scontri diretti per 3-2: anche in questa partita si prevedono molti gol, con l’Over 2,5 a 1,67 e il Goal a 1,62. Occhi puntati sul possibile ritorno di Lookman, che ha già segnato tre gol ai viola in carriera: la sua firma vale 2,45, mentre un gol di Kean, a segno anche con la nazionale di Spalletti, è proposto a 3,85. Milan e Roma sono invece chiamati alla prima vittoria stagionale. I rossoneri, offerti a 1,28, dovrebbero avere vita facile in casa contro il Venezia, in lavagna a 9,70. Più insidioso l’impegno per De Rossi, che sul campo del Genoa (3,24) si gioca vincente a 2,25. —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)