SIAL Paris 2024: al padiglione coreano i migliori prodotti agroalimentari innovativi

(Adnkronos) –

Parigi, 07/10/2024 – In occasione della più grande fiera mondiale sull’innovazione alimentare, il SIAL Paris 2024, che celebra quest’anno il suo 60mo anniversario, Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation invita a scoprire 76 entusiasmanti brand coreani del settore alimentare, in grado di offrire prodotti innovativi, ecosostenibili e con il massimo riguardo per la salute. La Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation (aT) sarà presente con un vivace padiglione coreano al SIAL (Salon International de l’Alimentation) di Parigi, che si terrà dal 19 al 23 ottobre 2024 al Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte. Nel corso dell’evento, 76 promettenti aziende coreane presenteranno un’ampia varietà di prodotti agricoli e alimentari, rivolgendosi ad acquirenti globali alla ricerca di soluzioni innovative e orientate verso la salute. Il padiglione coreano, allestito tra la Hall 4 (Stand 4 L120) e la Hall 7 (Stand 7 K259), presenterà una vastissima gamma di prodotti alimentari coreani tradizionali e moderni. I visitatori potranno degustare le migliori salse fermentate coreane, kimchi, noodles, piatti pronti, bevande, ginseng e prodotti alimentari vegani, a dimostrazione della crescente domanda globale di alimenti vegetali ed ecosostenibili. Il successo della cucina coreana in Europa è dovuto principalmente dalla sua capacità di bilanciare i benefici per la salute con sapori forti e aromi intensi. Grazie anche ai grandi rivenditori, come Carrefour e Monoprix, che hanno scelto di rifornirsi di prodotti coreani, il padiglione al SIAL Paris rappresenta una straordinaria opportunità per esplorare questa crescente tendenza gastronomica. I visitatori potranno interagire direttamente con i produttori, assaggiare i cibi e instaurare così preziose relazioni commerciali. Le caratteristiche che rendono la cucina coreana un’opzione sana e sostenibile sono perfettamente allineate con il crescente interesse europeo nei confronti delle diete vegane e vegetariane. Più che una semplice mania per il kimchi, la versatilità del cibo coreano è stata apprezzata anche dagli chef europei, incrementando ulteriormente la sua popolarità. La Sig.ra Nam Sanghui, Direttrice dell’aT Center Paris, ha commentato: “Siamo entusiasti di diffondere quella che è la vera diversità dei prodotti coreani al SIAL Paris 2024. Il nostro obiettivo è quello di coinvolgere coloro che cercano opzioni alimentari innovative e attente alla salute, e il Padiglione è l’ambiente ideale per scoprire le ultime tendenze della cucina coreana”. Celebrando quest’anno il suo 60° anniversario, il SIAL Paris, la principale fiera mondiale dell’innovazione alimentare, riunisce le menti più brillanti e gli innovatori del settore alimentare provenienti sia dalla Francia che dall’estero. Con 285.000 visitatori attesi da 200 paesi, il 70% dei quali sarà internazionale, SIAL Paris 2024 si distingue come un evento di estrema importanza per le aziende coreane che abbiano intenzione di mostrare i loro prodotti ad un pubblico più ampio. aT Center Paris

paris@at.or.kr

—immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)