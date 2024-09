Simone Torrini: “Modena, Reggio Emilia e Bologna: le piccole aziende possono vincere le sfide imprenditoriali affidandosi ad una consulenza integrata”

(Adnkronos) – È un territorio caratterizzato da un importante tessuto imprenditoriale. Avere un unico referente, con professionisti di alta qualità e a costi sostenibili, permette di affrontare le sfide del mercato. Modena, 25 settembre 2024. Il 90% del tessuto nazionale è costituito da piccole e piccolissime aziende, in particolare nel territorio di Modena, Reggio Emilia e Bologna. Negli ultimi anni queste realtà imprenditoriali stanno vivendo momenti particolarmente complessi tra inflazione, crisi internazionali, accadimenti politici e sociali a livello globale. Soffrono l’aumento della complessità gestionale, a prescindere dall’ordinaria attività: una burocrazia ordinaria esplosa, difficoltà nei passaggi generazionali rispetto soprattutto alle differenti vision, improvvisi cambi gestionali interni, un complesso sistema bancario, il peso finanziario della proprietà immobiliare delle strutture aziendali, la sostenibilità ambientale. A questi fattori si aggiunge la seria difficoltà di essere in competizione con aziende di natura italiana ma aventi patrimoni esteri, che permettono investimenti importanti. Una situazione, quindi, che si presenta su larga scala nel nutrito tessuto aziendale delle province di territorio di Modena, Reggio Emilia e Bologna. «Abbiamo eccellenze nel nostro territorio, in ogni settore produttivo e commerciale, che vanno difese – spiega Simone Torrini, CEO di ALFA Management & Company –. Siamo nell’era del super specializzato e le aziende hanno sempre più bisogno di una struttura multidisciplinare che possa seguire questa evoluzione così dinamica. Prendiamo ad esempio il bilancio di sostenibilità ambientale: è un modo

di pensare e non solo un documento di rendicontazione aziendale in cui comunicare la propria performance ESG e gli eventuali progressi effettuati in ambito ambientale, sociale e di governance. Basti pensare che nel giro di qualche anno questo bilancio avrà un’incidenza significativa per il credito dalle banche, come in parte si sta già verificando». Le problematiche gestionali, dalla burocrazia agli adempimenti finanziari, sono certamente aspetti non sottovalutabili per un’azienda. Analizzare la situazione personale e ragionare le soluzioni con una consulenza da più punti di vista è una scelta che può garantire risultati concreti. «Alle aziende servono analisi precise e sintesi dei fatti condotte da più professionisti – sottolinea Simone Torrini –. La metodologia unica è quella che paga. Ma soprattutto un’azienda oggi deve avere buoni consulenti ad un prezzo accessibile. Per la nostra società di consulenza integrata dare la certezza del costo è un aspetto a cui teniamo in modo particolare. Altro elemento per noi imprescindibile è la presenza fisica: crediamo molto nell’essere vicini ai nostri clienti e nell’adeguare il linguaggio anche allo specifico interlocutore. Ogni azienda è fatta di persone, soprattutto quelle piccole che sono centinaia nel territorio di Modena, Reggio Emilia e Bologna. E ogni persona è diversa, per questo servono consulenze su misura». Altro aspetto che fa la differenza è indubbiamente il collegamento tra mondo aziendale e mondo istituzionale, non sempre facile in Italia. «Resta un anello fondamentale negli aspetti burocratici che regolano la vita di un’azienda – precisa Simone Torrini –. Per poter garantire anche questo tipo di assistenza, siamo iscritti all’Albo dei Rappresentanti d’interesse della Camera dei Deputati. Infatti, se c’è un elemento di una legge che mette in difficoltà un settore, perché mal interpretato o gestito pur in buona fede, si può intervenire solo attraverso il Governo nazionale. Essere iscritti a questo specifico Albo ci permette di dialogare con il legislatore in modo diretto e quindi più snello. Non è un canale che le aziende possono avere in autonomia: invece, in un territorio come il nostro, con un tessuto aziendale enorme, è vitale portare all’attenzione idee, problematiche e questioni. A Modena siamo l’unica società di consulenza ad essere iscritta a questo Albo e tra le poche in Italia». Fondata nel 2009 sul modello anglosassone ma con approccio umanistico, l’azienda di consulenza integrata ALFA Management & Company di Modena è composta da uno staff di 16 professionisti nel campo fiscale, legale, aziendale e finanziario con un occhio di riguardo per la sostenibilità, a cui si aggiungono diversi collaboratori. Questo network innovativo e multidisciplinare è nato per superare un individualismo professionale che danneggia l’imprenditore, con l’obiettivo di gestire la complessità e la rapidità delle tendenze economiche legate al mondo imprenditoriale. Contatti: www.alfamanagement.it

