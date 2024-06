Slot Plus sceglie Microgame come Service Provider di riferimento

(Adnkronos) – Slot Plus, con i suoi marchi signorbet.it e chescommessa.it, ha siglato un nuovo accordo con il gruppo Microgame, che allarga la collaborazione tra le due società a 360°, aggiungendo ai verticali di business già attivi, Casinò/Poker/Bingo, la Piattaforma Bos e i verticali di business Betting, VR, Skills e Lotterie. L'accordo raggiunto è frutto dell'impegno costante di Microgame verso il cliente, supportandolo nello sviluppo del suo business con tecnologia all'avanguardia e funzionalità innovative. Grazie a un approccio modulare, Microgame è in grado di creare soluzioni tecnologiche su misura che rispondono alle esigenze specifiche dei clienti, offrendo anche un vantaggio competitivo nello sviluppo omnicanale, settore in cui Microgame è leader e che rappresenta uno dei principali driver di crescita del mercato del gaming in Italia. La partnership con Slot Plus mira a offrire un altissimo livello di personalizzazione del prodotto, per massimizzare l'esperienza e la fedeltà della customer base. Grazie a funzionalità native uniche, come il CRM e il Gestionale di Affiliazione, entrambi omnicanale, sarà possibile implementare potenti strategie di espansione e fidelizzazione sia per il canale distributivo che per i giocatori. Marco Bedendo, Direttore Generale di Microgame, ha commentato con entusiasmo la nuova partnership: “Sono molto soddisfatto del nuovo e più ampio accordo raggiunto con Slot Plus, in quanto testimonia la fiducia e l’apprezzamento del lavoro svolto. Slot Plus è una realtà importante e in continua espansione nel segmento online. Il nostro obiettivo è quello di dare un’ulteriore accelerazione allo sviluppo del business di Slot Plus grazie a una tecnologia e un set di funzionalità uniche e all’avanguardia che consentono, anche grazie a un’offerta personalizzata, di penetrare e fidelizzare la rete e la customer base”. “Abbiamo scelto di affidarci a Microgame – ha dichiarato Antonio Distante, proprietario di Slot Plus – perché volevamo la migliore offerta tecnologica e di prodotto sul mercato. Microgame grazie alla sua leadership nell’omnicanalità e al suo approccio modulare ci consente di proporre alla nostra rete ed ai nostri giocatori un’offerta estremamente personalizzata e differenziante, oltre a fornirci funzionalità già sviluppate per far fronte alla regolamentazione del nuovo bando. Siamo convinti che questo sodalizio ci permetterà di rafforzare il nostro business e di accelerarne la crescita anche grazie a un’offerta di casinò ampia e in continuo aggiornamento e un verticale Betting all’avanguardia in termini di palinsesto pre match e live, lobby di gioco personalizzabile e servizio di gestione del rischio 24h su 24, 7 giorni su 7”. —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)