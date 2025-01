Smartphone 2024: Top e Flop La classifica dei modelli che valgono di più

(Adnkronos) – Roma, 10 gennaio 2025.La ricerca sul mercato degli smartphone nel 2024 presenta risultati sorprendenti sul fronte della conservazione del valore. Nell’analisi condotta sui dispositivi di ultima generazione da

WeFix.it

, il booking dei migliori centri di assistenza italiani, il segmento premium si rivela il più performante in termini di longevità e conservazione del valore residuo, con l’iPhone 16 che si distingue nettamente dai concorrenti. Una valutazione approfondita di 40 modelli di smartphone lanciati sul mercato nel 2024 ha evidenziato tendenze significative nel mantenimento del valore post-acquisto. Particolarmente notevole, come detto, la performance dell’iPhone 16 Pro, che si conferma il miglior acquisto dell’anno appena trascorso, con un coefficiente di conservazione del valore pari a 9,72 su 10. Le rilevazioni condotte mostrano come, dopo un anno dall’acquisto, questo dispositivo mantenga più del 70% del suo valore iniziale.

I dati emergono dall'indagine realizzata dal booking dei centri di assistenza

WeFix.it

che ha analizzato quattro fattori determinanti per la valutazione degli smartphone nel tempo: svalutazione del prezzo, qualità dell’assistenza tecnica, durabilità e valore di rivendita. Le performance registrate evidenziano un chiaro orientamento del mercato premium, dove la qualità costruttiva e il supporto continuativo giocano un ruolo fondamentale nella conservazione del valore.

Dati Chiave: Metodologia di Analisi

L’indagine, basata sul sistema proprietario WeFix.it Index, ha valutato i 40 smartphone più recenti attraverso quattro parametri fondamentali:

Top Performer 2024

La classifica generale evidenzia una netta dominanza Apple: Nel segmento Android, spicca Samsung con: 5. Galaxy Z Flip 6 6. Galaxy S24 7. Galaxy S24 FE. Completano la top 10: 8. OPPO Find X8 Pro (7,18) 9. Xiaomi 14 Ultra (7,03) 10. Samsung Galaxy Z Fold 6

Criticità e Flop 2024

L’analisi ha identificato performance sottotono per:

Walter Ruggeri, responsabile del dipartimento statistico di

WeFix.it

, commenta: «Il dato più significativo del 2024 riguarda la tenuta del valore nel tempo. Gli investimenti in ricerca e sviluppo di Apple e il valore del marchio si traducono in un valore tangibile per i consumatori. Comprando un dispositivo premium, non stai solo spendendo di più, stai scegliendo di non buttare soldi in futuro».

Tendenze di Mercato

L’analisi evidenzia una chiara polarizzazione del mercato: Premium: Fascia Media:

Implicazioni per i Consumatori

I dati suggeriscono che l’investimento in dispositivi premium, sebbene più costoso inizialmente, offre vantaggi significativi in termini di: «Per i consumatori, il messaggio è abbastanza chiaro -conclude Ruggeri-; investire in un dispositivo premium, sebbene richieda una spesa iniziale maggiore e talvolta impegnativa, rappresenta una scelta più vantaggiosa nel lungo periodo. Non solo per il mantenimento del valore e la qualità superiore, ma anche per la maggiore longevità e il miglior supporto software, elementi che si traducono in un’esperienza d’uso più soddisfacente e duratura».

