SNAI – Champions League: Atalanta in discesa, Juve ok Milanesi a bassa quota: rossoneri a 1,42, nerazzurri a 1,38

Tra martedì e mercoledì la penultima giornata, con i tre punti di Gasperini con lo Sturm Graz a 1,18; avanti anche Thiago Motta (2,20) sul campo del Bruges. il Bologna a 3,40 per giocarsi le ultime chance di restare in corsa Milano, 20 gennaio – Tutto in 180 minuti. La Champions League arriva alla sua volata finale, con in palio gli otto posti per accedere direttamente agli ottavi e gli altri 16 che valgono gli spareggi. Tutto ancora in ballo, con il Bologna quasi fuori e le altre quattro italiane tutte in corsa. Martedì tocca ad Atalanta, Juventus e proprio ai rossoblù. A Bergamo, alle 18.45, arriva lo Sturm Graz, con quote Snai in discesa per la squadra di Gasperini, strafavorita a 1,18: pareggio e successo degli austriaci si giocano rispettivamente a 7,50 e 13.

Juve in Belgio In serata tocca alla Juventus, che dopo il successo contro il Milan in campionato vola in Belgio per affrontare il Bruges. Fiducia agli uomini di Thiago Motta, con il «2» a 2,20 che si oppone agli altri due esiti molto vicini tra loro, l’«1» a 3,25 e la «X» a 3,30. Tra Under e Over e tra Goal e No Goal c’è quasi lo stesso rapporto, rispettivamente a 1,75 e 2,00 e a 1,77 e 1,95. Vlahovic a 2,25 resta il marcatore più probabile; completano il podio Nico Gonzalez a 3,50 e Yildiz a 4,00. La terza italiana in campo martedì è il Bologna, che contro il Borussia Dortmund si gioca le residue chance di arrivare tra le prime 24: servono necessariamente due vittorie alla squadra di Italiano, ma i tedeschi sono in pole a 2,05, con il successo rossoblù a 3,40 e il pareggio (comunque inutile ai fini della permanenza nella competizione) a 3,60.

Mercoledì L’esordio europeo di Sergio Conceiçao sulla panchina del Milan sarà a San Siro contro il Girona. I rossoneri, con 12 punti nelle ultime quattro partite, sono tornati in corsa per un posto tra le prime otto che permetterebbe di saltare un turno a eliminazione diretta, e contro gli spagnoli ci sono tutti i presupposti per proseguire la serie vincente. Segno «1» a 1,42: il pareggio si arrampica a 4,75, il colpo del Girona paga sette volte la posta. L’Inter, che attualmente è l’italiana messa meglio (terza a 13 punti in compagnia di Arsenal, Bayer Leverkyusen, Aston Villa, Brest e Lille) va invece a fare visita a uno Sparta Praga che ha perso le ultime quattro gare europee. Altri tre punti per Inzaghi a 1,38; alta, invece, la quota dell’Under (2,20), con i bookmaker che puntano sull’attacco dell’Inter visto che la porta di Sommer è stata battuta in una sola occasione nelle prime sei giornate di Champions.

