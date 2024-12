SNAI – Champions League: Atalanta, occasione Real Inter in salita a Leverkusen, la Juve cerca l’impresa col City

(Adnkronos) –

Tra martedì e mercoledì la sesta giornata, con le due squadre nerazzurre che cercano punti perrimanere tra le prime otto. A 2,65 l’«1» di Gasperini su Ancelotti, a 3,15 il «2» di Inzaghi inGermania. Motta a 4,00



Milano, 9 dicembre 2024 – Se in altre stagioni la sesta partita di Champions League sarebbe statal’ultima prima degli ottavi, con la ‘Superchampions’ si andrà avanti anche a gennaio. Ma tramartedì e mercoledì le italiane vanno a caccia di punti, a cominciare da Atalanta e Inter che a oggisarebbero tra le otto squadre direttamente qualificate agli ottavi. Al Gewiss Stadium arriva il RealMadrid nella rivincita della Supercoppa Europea: una partita con quote impensabili fino a qualcheanno fa. Se la squadra di Ancelotti arriva a Bergamo da favorita, con il «2» a 2,50, Gasperini è lì a2,65, pronto a rendere ancora più complicata la stagione europea del Real, che al momento è 24°.Più distante il segno «X» a 3,60. Netto il divario tra Under (2,30) e Over (1,55), con il Goal cheparte altrettanto in discesa a 1,47, con il No Goal a 2,55. C’è Retegui a guidare la classifica deiprobabili marcatori a 3,00; seguono, tra i nerazzurri, Lookman a 3,00, De Ketelaere a 4,00,Brescianini, Zaniolo e Pasalic a 4,50. Nel Real, invece, comanda Mbappé a 2,25, poi Vinicius a 2,50,Endrick a 3,00, Bellingham, Arda Guler e Rodrygo a 3,50.

Inter in Germania L’altra italiana a scendere in campo martedì è l’Inter, che vola a Leverkusen peraffrontare il Bayer. Non una missione semplice per la squadra di Inzaghi, che però in Championsviaggia alla grande: quattro vittorie e un pareggio in cinque partite, con la porta di Sommer ancoraimbattuta. Nonostante il rendimento dell’Inter, però, sono i tedeschi a guidare la lavagna a 2,25;seguono il «2» a 3,15 e il pareggio a 3,55. L’Under paga 2,00, l’Over 1,70. Almeno in quota,potrebbe essere il giorno del primo gol subito dall’Inter in Champions: il Goal, infatti, vale 1,57,con il No Goal a 2,25. I soliti Lautaro Martinez (3,00) e Thuram (3,25) si candidano per un gol allaBayArena; con la stessa quota del francese c’è anche l’ex romanista Schick.

Mercoledì Dopo Atalanta e Inter, mercoledì tocca a Juventus, Milan e Bologna. I bianconeri, dopoil pareggio in campionato proprio contro il Bologna, affrontano un Manchester City lontano dallavetta sia in Premier League che in Champions. La Juventus a 4,00 va a caccia di un’impresacomunque possibile, nonostante le quote siano tutte dalla parte di Guardiola, con il «2» a 1,90; ilpareggio è a metà strada a 3,55. Il Milan può invece continuare la sua rimonta: dopo due sconfitte,sono arrivate tre vittorie di fila in Champions per la squadra di Fonseca. La quarta, contro la StellaRossa, vale 1,28. Poche chance, infine, per il Bologna, a Lisbona contro il Benfica; il primo successoeuropeo dei rossoblù viaggia a 5,50, con l’«1» del Benfica a 1,55.

Ufficio stampa Snaitech

E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it Cell: 348.4963434

—immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)