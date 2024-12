SNAI – Coppa Italia: negli ottavi entrano in gioco le big Lazio favorita sul Napoli, avanti Bologna, Milan e Fiorentina

(Adnkronos) – Giovedì sera all’Olimpico la sfida tra le squadre di Baroni e Conte, con i biancocelesti favoriti a 2,45 e la capolista del campionato a 2,95. I viola in campo contro l’Empoli dopo lo spavento per Bove: «1» nei 90 a 1,47. Apre Milan-Sassuolo Milano, 2 dicembre – Gli ottavi di finale della Coppa Italia vedono l’esordio di quasi tutte le big del campionato di Serie A. Tra martedì e giovedì si giocano quattro partite, tutte in gara secca, con Bologna-Monza che apre alle 18.30: partita, questa, che vede avanti gli emiliani a 1,67 (fa fede il risultato nei 90’ regolamentari), con il pareggio a 3,60 e il «2» di Nesta a 5,25. In serata tocca a Milan e Sassuolo, con i rossoneri ovviamente favoriti contro l’altra squadra emiliana, capolista in Serie B. Quella per il successo della squadra di Fonseca (1,32) è la quota più bassa dei quattro ottavi in programma questa settimana: il pareggio paga 5,50, il colpo del Sassuolo a San Siro addirittura 9 volte la posta.

Mercoledì Il derby toscano tra Fiorentina ed Empoli è l’unica partita in programma mercoledì: la squadra viola, dopo lo spavento per il malore a Edoardo Bove nel match contro l’Inter, ha deciso di scendere in campo e lo farà con il vantaggio nella lavagna. La qualificazione degli uomini di Palladino già nei tempi regolamentari è in tabellone a 1,47, opposta al 4,25 per il segno «X» e al 6,50 per il «2».

Big match La prima tranche di ottavi di finale (la seconda è in programma tra il 17 e il 19 dicembre) si chiude con la sfida più incerta di tutto il programma, quella dell’Olimpico tra la Lazio di Baroni (reduce da un pareggio in Europa League e dalla sconfitta di Parma in campionato) e il Napoli costretto a iniziare il proprio cammino in Coppa Italia già da agosto. Il fattore campo, almeno nelle quote Snai, può essere determinante, tanto che la vittoria della Lazio nei tempi regolamentari è avanti a 2,45, rispetto al 2,95 per il «2» di Conte e al 3,15 per il pareggio. Napoli e Lazio, tra l’altro, si affronteranno domenica sera anche in campionato.

Antepost Alla vigilia dell'inizio degli ottavi di finale, ci sono Inter e Juventus a guidare la lavagna antepost per la squadra che alzerà il trofeo: Inzaghi e Motta a pari merito a 3,50, con il Napoli a 4,50 e l'Atalanta a 5,50. Più staccate il Milan 7,50 e la Roma a 15.