SNAI – Formula 1: Verstappen può tornare alla vittoria. Il trionfo in Ungheria a 2,25; Norris a 3,75, lontane le Ferrari

L'olandese, che nelle ultime due gare non è salito sul gradino più alto del podio, resta il favorito anche all'Hungaroring. Leclerc a 12, Sainz a 15, la doppietta Rossa tra i primi tre a 15 Milano, 19 luglio – Vedere Max Verstappen non vincere per due Gran Premi di fila è una notizia. Il dominatore delle ultime stagioni non è stato il primo a tagliare il traguardo né in Austria né a Silverstone ma, nonostante l'astinenza, continua a essere il favorito nelle quote Snai. Domenica si corre in Ungheria, con il pilota della Red Bull che sul tabellone parte avanti a tutti a 2,25; alle sue spalle, scalpita Lando Norris (3,75), con George Russell e Lewis Hamilton terzi appaiati a 7,50. Indietro le Ferrari, con quella di Charles Leclerc a 12 e quella di Carlos Sainz a 15.

Qualifiche e libere Il distacco in quota tra Verstappen e Norris si assottiglia nelle quote per le qualifiche, con l’olandese a 2,75 e il britannico a 3,50. In questo caso, Russell a 5,50 precede Hamilton a 7,50, con la pole di Leclerc che (come quella di Piastri) vale 10: coppia seguita da Sainz a 15. Per il miglior tempo nelle libere, infine, Verstappen a 2,75 ha una quota che è la metà di quella di Norris (5,50).

Speranza Ferrari Nonostante il rendimento recente di Sainz, in lavagna la Ferrari più avanti è l’altra, quella di Leclerc: un piazzamento del monegasco sul podio si gioca a 3,50, con lo spagnolo a 4,50. L’ipotesi di vedere due Ferrari tra le prime tre paga 15 volte la posta e segue la doppietta McLaren a 3,50 e la doppietta Mercedes a 4,00. L’accoppiata primo-secondo posto Leclerc-Sainz ha una quota altissima, 40, quella Sainz-Leclerc addirittura di 50.

Antepost Le ultime prestazioni di Norris e la leggera flessione di Verstappen hanno modificato, anche se non di molto, le quote antepost per il titolo: l’olandese è rimasto a 1,10, ma Norris (ora distante 84 punti, 255 a 171) è sceso a 6,00, con Leclerc addirittura a 50. Ufficio stampa Snaitech E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it

