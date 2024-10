SNAI – Nations League: l’Italia col Belgio per altri tre punti- Azzurri avanti a 1,90, Retegui a 2,75 in pole per un gol

(Adnkronos) – Doppio impegno casalingo per la squadra di Spalletti: si parte dall’Olimpico, dove il pareggo si gioca a 3,45 e il «2» paga 4,00. Ma la favorita per la vittoria del girone resta la Francia Milano, 9 ottobre – Le prime due partite della nuova Nations League hanno riportato il sereno. La Nazionale italiana ha battuto prima la Francia poi Israele, in entrambi i casi in trasferta, e si prepara in questa finestra di ottobre a un doppio impegno casalingo: prima il Belgio all’Olimpico, poi di nuovo Israele a Udine. Si parte dai belgi, con le quote Snai che sorridono alla squadra di Spalletti: Italia avanti a 1,90, con il pareggio a 3,45 e il «2» a 4,00. Equilibrio tra Under e Over (1,80 e 1,87), con il Goal a 1,73 che almeno in lavagna sembra più probabile del No Goal a 2,00.

Marcatori Caricato dalla tripletta in campionato con l’Atalanta contro il suo passato con la maglia del Genoa, Mateo Retegui si candida per trascinare anche gli Azzurri: un gol dell’attaccante, in testa al tabellone dei possibili marcatori, si gioca a 2,75. Segue Lucca (chiamato al posto dell’infortunato Kean) a 3,00, con Openda – primo belga nell’elenco – e Raspadori sul gradino più basso del podio a 3,50.

Antepost Nonostante le due vittorie nelle prime due partite, in testa alle quote antepost per la vittoria del Gruppo 2 c'è ancora la Francia a 1,65; l'Italia, che prima dell'inizio del girone era a 5,50, ora segue a 2,75 (offerta dimezzata rispetto a un mese fa), con il Belgio a 6,00 più staccato.