SNAI – Olimpiade: l’Italia punta a un ruolo da protagonista Tamberi guida nel salto in alto, le Azzurre del volley a 3,00

(Adnkronos) – Da domani, due settimane di Giochi a Parigi. Nel tennis manca Sinner, ma gli atleti pronti a trionfare non mancano: occhi su Ceccon (nuoto), Marini (scherma) e Ganna (ciclismo) Milano, 25 luglio – Parigi è il centro del mondo dello sport. Iniziano i Giochi Olimpici, con l’Italia che porta in Francia 403 atleti pronti a recitare un ruolo da protagonisti in tante discipline. Nelle quote Snai relative al medagliere, gli Stati Uniti sono i favoriti per chiudere davanti a tutti, a 1,15; la Cina a 5,00 sembra l’unica in grado di tenere testa agli States, con i padroni di casa della Francia a 50, il Regno Unito a 100, Giappone e Olanda a 150 e l’Australia a 200. L’Italia parte a 250, ma con tante speranze nelle singole discipline. Su Snai è offerto l’Under/Over relativo alle medaglie d’oro: più di 12 medaglie del metallo più pregiato pagano 2,00, con l’Under a 1,72.

Tennis Senza Jannik Sinner, l’Italia ha perso una grande speranza: ne restano altre, anche se gli Azzurri sono indietro nelle antepost per la vittoria finale. Lorenzo Musetti medaglia d’oro si gioca a 50, Luciano Darderi a 100, Matteo Arnaldi a 150. Dominano Carlos Alcaraz a 1,85 e Novak Djokovic (atteso da una possibile sfida a Rafa Nadal al secondo turno) a 3,50.

Atletica A Tokyo, tre anni fa, le imprese di Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi sono entrate nella storia dello sport italia. Le quote per i 100 metri maschili, però, stavolta non premiano l’azzurro, quinto a 15 alle spalle di Thompson a 2,25, Lyles a 2,50, Seville a 8,50 e Tebogo a 12. Nel salto in alto, invece, Tamberi è il favorito numero uno per l’oro a 2,50, con Barshim (oro ex aequo a Tokyo) a 3,00. Italia terza nella lavagna per la 4X100 maschile a 6,50, alle spalle di Stati Uniti (1,40) e Giamaica (3,00). Occhio anche al salto in lungo, con Mattia Furlani nel gruppetto degli atleti a 10 alle spalle di Tentoglou, e al getto del peso, con Leonardo Fabbri a 2,75 dietro il solo Crouser a 1,65.

Nuoto Ambizioni anche in piscina per l’Italia: Thomas Ceccon primo nei 100 dorso paga 2,50 (l’azzurro è il favorito), e Gregorio Paltrinieri che punta sulle lunghe distanze. Greg oro nei 1.500 e negli 800 stile libero è in lavagna in entrambi i casi a 7,50. Nella pallanuoto, invece, il Settebello parte a 3,50 dietro Ungheria e Spagna a 3,00; più attardato il Setterosa a 15, con davanti Stati Uniti, Olanda, Spagna, Ungheria e Australia.

Pallavolo A proposito di sport di squadra, occhio anche alla pallavolo: la Nazionale maschile campione olimpica vale 6,50, con i ragazzi di Fefé De Giorgi subito dietro la Polonia a 4,00. La Nazionale femminile, invece, punta sull’effetto Julio Velasco ed è in pole position a 3,00; alle spalle delle Azzurre, Turchia a 5,00 e Brasile a 5,50.

Scherma E poi c’è la scherma, che è sempre stata una miniera di medaglie per l’Italia: Tommaso Marini è il principale indiziato per l’oro nel fioretto individuale (2,75), stesso discorso per gli Azzurri nella gara a squadre (3,00), stavolta a pari merito con il Giappone.

Ciclismo Impossibile dimenticare le imprese di Filippo Ganna a Tokyo: nella cronometro maschile, l'azzurro parte a 3,25, alle spalle del britannico Joshua Tarling.