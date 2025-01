SNAI – Serie A: Inter, il derby ti sorride, «2» a 1,87 Napoli favorito a Roma, a 3,00 il gol dell’ex di Lukaku

(Adnkronos) – È il weekend in cui Milano si divide: Inzaghi parte nettamente in vantaggio su Conceiçao, con la vittoria del Milan a 3,90 e il pareggio a 3,55. La capolista all’Olimpico: a 2,40 altri tre punti per Conte Milano, 31 gennaio – Sarà una domenica sera ad alta tensione. Prima il derby di Milano, poi Roma-Napoli: quote bollenti per i due big match del fine settimana. Si parte alle 18 a San Siro, con i nerazzurri che arrivano dalla vittoria in Champions contro il Monaco e i rossoneri reduci dall’ennesima serata storta della stagione con la sconfitta a Zagabria. Nella sfida tra gli ex compagni di squadra ai tempi della Lazio, Simone Inzaghi parte nettamente in pole su Sergio Conceiçao: in lavagna, il segno «2» (l’Inter gioca formalmente in trasferta) paga 1,87, con la vittoria del Milan a 3,90 e il pareggio a metà strada a 3,55. Over e Goal partono avanti, rispettivamente a 1,70 e 1,60, su Under (2,00) e No Goal (2,20). Nel derby dei bomber, invece, Lautaro Martinez e Marcus Thuram sono entrambi a 2,75; più alte le quote per gli attaccanti rossoneri, con Alvaro Morata a 4,00, Abraham, Pulisic e Leao a 4,50.

Lukaku da ex Alle 20.45 sarà invece il turno di Roma e Napoli, con la squadra di Conte che punta a consolidare il primo posto in classifica e Romelu Lukaku che più degli altri tornerà all’Olimpico da avversario. Un gol del belga al suo passato paga tre volte la posta, in una partita in cui il Napoli viaggia avanti, con la vittoria a 2,40, il pareggio e il successo dei giallorossi entrambi a 3,05. In questo caso, a differenza di Milan-Inter, si fa preferire l’Under (1,75) rispetto all’Over (1,95); il Goal a 1,70 è invece più probabile del Goal a 2,05. Non solo Lukaku: la Roma risponde con Dovbyk a 3,00 e Dybala a 3,50.

Le altre partite Tra le squadre nei primi posti della classifica, solo l’Atalanta giocherà sabato: i nerazzurri ospitano il Torino, con tre punti a 1,42 e l’impresa granata a 7,00. Ad aprire il programma della domenica, alle 12.30, sarà Juventus-Empoli: l’«1» a 1,35 ha la quota più bassa di tutto il fine settimana, con il colpo dei toscani a 8,25. Se la Fiorentina a 1,63 può dare, contro il Genoa, continuità al successo di Roma contro la Lazio, proprio i biancocelesti saranno protagonisti del posticipo di lunedì sul campo del Cagliari. Non sarà una passeggiata per la squadra di Baroni, sconfitta giovedì sera dal Braga in una partita di Europa League ininfluente per il suo cammino, ma la Lazio è comunque favorita a 2,00, con la vittoria dei sardi a 3,65 e il pareggio a 3,40. —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)