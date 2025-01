SNAI – Serie A: Juve-Milan e Atalanta-Napoli, che sabato! Motta avanti su Conceiçao, Gasp a 2,30 con Conte

(Adnkronos) –

Giornata cruciale nella lotta scudetto, con gli azzurri che rispondono a 3,15, stessa quota per il pari. all’Allianz Stadium i rossoneri senza l’ex Morata inseguono a 3,40. segno «1» a 2,15. Inter in discesa, apre Roma-Genoa con Ranieri davanti a Vieira Milano, 16 gennaio – Dopo i recuperi infrasettimanali, la Serie A si presenta a un weekend che vivrà di un sabato imperdibile, con due big match: uno per la classifica (Atalanta-Napoli) e uno per il blasone delle due squadre, Juventus-Milan, entrambe però molto lontane dalla vetta. Ad aprire la ventunesima giornata sarà però l’anticipo di venerdì sera tra Roma e Genoa, con quote Snai ‘rotonde’: segno «1» a 1,50, pareggio a 4,00, colpo di un Genoa che ha raccolto sette punti nelle ultime tre partite a 6,00.

Super sabato Dopo la sfida tra Bologna e Monza di sabato alle 15, alle 18 ecco Juventus-Milan. I bianconeri sono reduci dal tredicesimo pareggio della loro stagione (a Bergamo nel recupero) e affrontano un Milan a -3 dalla squadra di Thiago Motta ma con un’altra partita da recuperare. La lavagna pende dalla parte di una Juventus rinnovata dal mercato, con la vittoria a 2,15, il pareggio a 3,20 e il colpo di Conceiçao a 3,40. Occhi sugli attaccanti: la Juve ha accolto Kolo Muani, ma Vlahovic che a 2,75 resta in pole per un gol ai rossoneri. Non ci sarà la sfida dell’ex per Alvaro Morata, ammonito contro il Como e quindi squalificato; c’è Tammy Abraham in pole a 4,00, con Camarda, Pulisic e Leao a 4,50. L’Under a 1,70 ha una quota più bassa dell’Over a 2,05; ancor più equilibrio tra Goal (1,80) e No Goal (1,90).

Sfida scudetto La capolista Napoli è attesa sabato sera da un durissimo esame al Gewiss Stadium contro l’Atalanta, che a oggi è a -4 dalla vetta occupata da Conte, con in mezzo anche l’Inter a 44 e con una partita in meno. Dopo 11 vittorie di fila, Gasperini viene da tre pareggi ma le quote lo vedono favorito a 2,30; il pari e il segno «2» si giocano entrambi a 3,15, con l’Under a 1,70 avanti all’Over a 2,00 e rapporti simili tra Goal (1,77) e No Goal (1,95). Lookman e Retegui guidano la lavagna dei bomber (3,00), con Lukaku a 3,50 subito dietro.

Le altre partite Tutto facile, almeno sulla carta, per l’Inter che domenica sera attende l’Empoli: l’1,21 che accompagna il segno «1» è l’offerta più bassa di tutto il weekend. Avanti anche la Lazio a Verona (1,73) nell’amarcord di Baroni, idem la Fiorentina (1,70) sul Torino nel match delle 12.30.

