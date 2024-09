SNAI – Serie A: si riparte dopo la sosta, Juve e Milan in discesa. Inter a Monza, «2» a 1,40. La Roma rischia a Genova

(Adnkronos) – Bianconeri favoriti a 1,70 a Empoli, rossoneri a 1,28 in casa col Venezia. Torino a 1,83 con il Lecce per mantenere il primato, l’Udinese ci prova a Parma Milano, 13 settembre – Dopo le due vittorie della Nazionale in Nations League, nel weekend riparte il campionato, e lo fa con un turno che precede l’inizio della nuova Champions League. Apre sabato alle 15 Como-Bologna (rossoblù favoriti a 2,50), poi alle 18 è il turno della Juventus di scena sul campo dell’Empoli: le quote Snai sono tutte dalla parte della squadra di Thiago Motta, avanti a 1,70 contro il 3,65 per il pareggio e il 5,25 per il segno «1». In serata, lavagna ancora più sbilanciata per Milan-Venezia: dopo due pareggi e una sconfitta, potrebbe essere arrivato il momento della prima vittoria per i rossoneri, avanti a 1,28 (quota più bassa di tutto il weekend), con il pareggio a 6,00 e l’impresa degli arancioneroverdi a 9,75.

Domenica Smaltite le prime tre giornate con orario serale, da questo fine settimana il calendario della Serie A assume la sua fisionomia ‘classica’, con un match in programma domenica alle 12.30. Le prime a scendere in campo saranno Genoa e Roma, e nella sfida tra campioni del mondo del 2006 (Gilardino-De Rossi) i giallorossi rischiano ancora: Il «2» si fa preferire a 2,25, ma i rossoblù rispondono a 3,30 con il pareggio a metà strada, a 3,25. Con Inter e Juve, poi, in testa c’è anche il Torino, che punta a rimanere in alto ospitando il Lecce: un altro successo granata è in lavagna a 1,83. Alle 18 il Napoli di Conte cerca la terza vittoria consecutiva dopo quelle in casa contro Bologna e Parma: su Snai è offerta a 1,80, e si contrappone al pareggio a 3,75 e all’«1» a 4,25. In serata, infine, tocca all’Inter cercare di non perdere punti nel derby lombardo contro il Monza: la quota di 1,40 è tutta dalla parte dei campioni d’Italia, con l’impresa della squadra di Nesta – che di Simone Inzaghi fu compagno di squadra nella Lazio – che paga 7,50 volte la posta.

Lunedì La quarta giornata di Serie A si chiude con un'altra delle quattro capolista, l'Udinese, impegnata però sul campo di un Parma che nelle prime due partite al Tardini contro Fiorentina e Milan ha totalizzato quattro punti: rendimento, questo, che porta i gialloblù a partire avanti a 2,25, con un'altra vittoria dei friulani dopo quelle contro Lazio e Como a 3,20. Chiude il quadro Lazio-Verona, amarcord per Marco Baroni: tabellone tutto dalla parte dei biancocelesti, con l'«1» a 1,60.