SNAI – US Open: Alcaraz e Djokovic davanti a Sinner. Il secondo titolo Slam dell’azzurro si gioca a 4,25

(Adnkronos) – Il numero 1 del mondo, dopo le vicende che lo hanno riguardato, riparte da New York: a 1,02 la vittoria all’esordio contro McDonald. A 2,25 almeno un italiano in finale nel tabellone maschile Milano, 26 agosto – Non sono stati giorni semplici per Jannik Sinner. Le vicende che lo hanno riguardato a proposito della doppia positività con successiva assoluzione hanno portato il numero 1 del mondo ancora di più sotto le luci dei riflettori: il campione azzurro, però, vuole concentrarsi solo sullo US Open provando a bissare il titolo conquistato a Cincinnati soltanto una settimana fa. Sinner, sulla lavagna Snai, è il terzo favorito per la vittoria del torneo e parte a 4,25, alle spalle di Carlos Alcaraz a 3,00 e Novak Djokovic a 3,25. Dietro di loro, Sascha Zverev a 8,50.

Italiani Snai offre, tra le altre, anche la possibilità di puntare sulla vittoria di un italiano, a prescindere dal fatto che sia Sinner o meno, alla quota di 3,75. Sono tante le speranze azzurre a Flushing Meadows: da Musetti a Berrettini, fino ad Arnaldi e Cobolli, questi ultimi inclusi tra le teste di serie. Almeno un italiano in finale paga 2,25, con l’opzione contraria a 1,55.

Esordio Sinner Il torneo del numero 1 del mondo si aprirà martedì contro l’americano Mackenzie McDonald: una partita, quella di Sinner, che sembra a senso unico, con la vittoria di Jannik a 1,02 e una sconfitta che avrebbe del clamoroso a 12.

Donne Dopo aver raggiunto la finale sia al Roland Garros che a Wimbledon, Jasmine Paolini spera di centrare la terza finale Slam consecutiva, ma non sarà semplice: la vittoria paga 25 volte la posta, ma almeno nelle previsioni sarà un altro duello tra Aryna Sabalenka a 3,50 e Iga Swiatek a 4,50. Un’italiana sul trono (ci sono anche Bronzetti, Cocciaretto, Errani e Trevisan) è in tabellone a 20. Ufficio stampa Snaitech E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it Cell: 348.4963434 —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)