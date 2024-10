Spoki sceglie Fattoretto Agency: una sinergia tra SEO data driven e nuove frontiere del marketing su WhatsApp

(Adnkronos) – Milano, 24 ottobre 2024. In un panorama professionale sempre più dominato dalla comunicazione digitale, elemento cruciale per il successo aziendale, due innovative realtà italiane hanno deciso di unire le proprie competenze. Fattoretto Agency, celebre realtà specializzata in SEO data-driven, ha recentemente siglato un accordo di collaborazione con Spoki, innovativa piattaforma di marketing conversazionale.

Questa partnership strategica permetterà a Spoki di rinforzare la propria posizione di leadership nel settore del marketing conversazionale, potenziando ulteriormente la sua presenza digitale. L’incontro tra l’innovazione di Spoki e l’expertise di Fattoretto Agency nella SEO data-driven rappresenta un importante valore aggiunto. La collaborazione, del resto, nasce dalla consapevolezza che, nell’attuale contesto digitale, una solida visibilità online è imprescindibile per il successo di qualunque impresa tecnologica. Il team guidato da Massimo Fattoretto applicherà quindi le proprie competenze per portare Spoki a nuovi livelli di riconoscibilità nel settore del marketing conversazionale. Per raggiungere questo ambizioso obiettivo, gli esperti di Fattoretto Agency utilizzeranno il loro software proprietario, FattoBoost. Questo strumento all’avanguardia integra le API di Google Search Console, DataforSEO e Semrush, consentendo di fornire dati precisi e tempestivi. L’approccio data-driven dell’agenzia permetterà poi di dare forma a strategie su misura per Spoki, basate su informazioni concrete e costantemente aggiornate. La collaborazione si concentrerà proprio sull’ottimizzazione della presenza online di Spoki, innovativa piattaforma che sta trasformando il modo in cui le aziende gestiscono la comunicazione tramite WhatsApp. La startup, infatti, offre l’opportunità di inviare campagne promozionali su misura, gestire liste di contatti segmentate e automatizzare le risposte ai messaggi degli utenti, sfruttando diverse piattaforme social. Spoki, con la sua recente evoluzione, ha introdotto nuove funzionalità ad hoc come il Catalogue Link e il Payment Link, che consentono alle aziende di mostrare e vendere prodotti direttamente in chat. In più, con l’integrazione del catalogo Meta, i clienti possono esplorare e ordinare ciò che desiderano senza abbandonare la conversazione, mentre l’integrazione con PayPal permette transazioni immediate su WhatsApp, semplificando il processo di conversational commerce e offrendo un’esperienza d’acquisto fluida e diretta.

Spoki AI costituisce un ulteriore elemento chiave. Si tratta, infatti, di un’intelligenza artificiale che integra nativamente ChatGPT-4 per rispondere in modo automatico e personalizzato alle richieste dei clienti, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Questo sistema avanzato non solo ottimizza la gestione delle conversazioni, ma permette anche la prioritizzazione delle chat e il coordinamento tra più operatori, offrendo un supporto proattivo e su misura. Spoki AI, poi, è in grado di rispondere automaticamente in più lingue e può essere addestrata con documentazione aziendale per fornire risposte sempre più accurate. Se necessario, l’intelligenza artificiale lascia in sospeso i messaggi per l’intervento umano, rendendo l’intero processo estremamente personalizzabile e flessibile. Ma le features che distinguono Spoki non sono ancora terminate. L’azienda offre anche segmentazione statica, per la creazione di liste di contatti personalizzate, e il Flow Builder, uno strumento che consente di automatizzare i flussi di comunicazione, basandosi su eventi come acquisti o carrelli abbandonati. Prerogative che danno forma ad una comunicazione omnichannel coordinata, assicurando al contempo un’esperienza cliente coerente. Grazie al supporto di Fattoretto Agency, dunque, Spoki

potrà beneficiare di una maggiore visibilità nei risultati di ricerca, ampliando la propria audience e attirando un numero sempre crescente di potenziali clienti interessati ad innovative soluzioni di marketing conversazionale. Ciò si tradurrà in una maggiore consapevolezza del brand e, potenzialmente, in un incremento delle conversioni. Spoki ha già raggiunto risultati impressionanti: le aziende che utilizzano la piattaforma hanno registrato aumenti di fatturato superiori al 30%, con un ROI 21x, un ROAS 25x e tassi di apertura dei messaggi del 98%, oltre al recupero del 40% dei carrelli abbandonati. L’approccio data-driven di Fattoretto Agency si allinea alla perfezione con la filosofia innovativa di Spoki. Entrambe le realtà, del resto, condividono una visione orientata al futuro del marketing digitale, dove dati e personalizzazione giocano un ruolo essenziale.

I risultati attesi da questa collaborazione sono ambiziosi. Spoki, facendo leva sulle strategie introdotte da Fattoretto Agency, punta a rafforzare ulteriormente la sua posizione di leader nel settore del marketing conversazionale, così da raggiungere un target ancora più vasto. La partnership tra le due realtà italiane rappresenta quindi un esempio virtuoso di come competenze diverse possano unirsi per creare valore nel settore tecnologico. Da un lato, l'expertise SEO di Fattoretto Agency promette di aumentare la visibilità online di Spoki. Dall'altro, l'innovativa piattaforma di marketing conversazionale permette all'agenzia di affinare e perfezionare le sue strategie, fornendo nuovi spunti per ottimizzare le campagne digitali e migliorare l'efficacia delle interazioni con i clienti.