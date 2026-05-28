Supermicro e Verda forniscono un’infrastruttura cloud per l’IA sostenibile e full-stack per i carichi di lavoro IA di nuova generazione

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

SAN JOSE, California, 29 maggio 2026 /PRNewswire/ — Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornitore di soluzioni IT complete per IA, enterprise, storage e 5G/Edge con soluzioni modulari per data center Data Center Building Block Solutions® (DCBBS), ha annunciato oggi che Verda, uno dei principali provider europei di cloud per l’IA, ha scelto i sistemi rack-scale di Supermicro basati su GPU NVIDIA per alimentare la propria moderna infrastruttura cloud per l’IA in tutta Europa. L’implementazione consentirà a Verda di offrire un’infrastruttura AI-native ad alte prestazioni destinata a sviluppatori di modelli di IA avanzati, scale-up AI-native e imprese regolamentate in Europa, Stati Uniti e Asia.

“Supermicro è lieta di collaborare con Verda per portare nel mondo la nuova generazione di infrastrutture IA”, ha dichiarato Charles Liang, Presidente e CEO di Supermicro. “La nostra esperienza nella progettazione, ingegnerizzazione e supporto delle soluzioni DCBBS, combinata con i più recenti sistemi basati su NVIDIA Blackwell, consente a clienti come Verda di implementare rapidamente infrastrutture IA ad alte prestazioni ed efficienti dal punto di vista energetico su larga scala”.

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“La nostra missione è mettere a disposizione dei team più innovativi a livello globale infrastrutture AI-native. La partnership con Supermicro ci aiuta a mantenere questa promessa su larga scala”, ha dichiarato Ruben Bryon, fondatore e CEO di Verda. “Il cloud per l’IA costruito per il prossimo decennio è on-demand, full-stack e progettato specificamente per i carichi di lavoro che i clienti eseguono realmente. È esattamente ciò che stiamo costruendo”.

La piattaforma cloud per l’IA full-stack di Verda, combinata con i sistemi IA avanzati di Supermicro basati sulle più recenti architetture NVIDIA Blackwell e Blackwell Ultra, supporta un’ampia gamma di casi d’uso, tra cui l’addestramento di large language model, l’IA multimodale, la robotica e le applicazioni IA enterprise. La soluzione risponde alla crescente domanda di accesso immediato all’infrastruttura AI NVIDIA tramite istanze e cluster self-service, container serverless ed endpoint gestiti per l’inferenza. Inoltre, Verda opera utilizzando energia rinnovabile al 100% e collabora con aziende di servizi energetici locali per riutilizzare il calore in eccesso generato dai propri data center a supporto del riscaldamento residenziale di fino a 15.000 abitazioni, rafforzando ulteriormente i propri obiettivi di sostenibilità.

Sfruttando l’esperienza end-to-end di Supermicro nella progettazione, nella produzione e nell’implementazione globale, Verda ha adottato una gamma di soluzioni avanzate, tra cui sistemi rack-scale NVIDIA GB300 NVL72, sistemi NVIDIA HGX B300 e NVIDIA HGX B200 e sistemi accelerati NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition.

I sistemi Supermicro pre-testati e validati, insieme alle capacità di integrazione rack-scale dell’azienda, hanno consentito a Verda di accelerare i tempi di implementazione, riducendo al contempo il rischio operativo e ottimizzando le prestazioni del sistema. L’architettura ad alta efficienza energetica di questi sistemi contribuisce inoltre a ridurre il costo totale di proprietà (TCO), supportando l’impegno di Verda verso la sostenibilità e l’efficienza operativa di lungo periodo.

DCBBS offre un’infrastruttura IA completa e modulare costruita a partire da componenti e sottosistemi validati, consentendo implementazioni flessibili che spaziano da singoli server e networking fino a soluzioni rack-scale e infrastrutture per data center, inclusi software e servizi.

Supermicro continua a guidare il settore con il proprio portafoglio completo di soluzioni per infrastrutture IA, consentendo alle organizzazioni di tutto il mondo di implementare data center IA scalabili, efficienti e sostenibili dal punto di vista ambientale.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.Supermicro (NASDAQ: SMCI) è leader globale nelle soluzioni IT complete ottimizzate per le applicazioni. Fondata e con sede a San Jose, in California, Supermicro si impegna a fornire innovazioni all’avanguardia per infrastrutture IT aziendali, cloud, IA e 5G Telco/Edge. Siamo un fornitore di soluzioni IT complete che offre server, intelligenza artificiale, sistemi di archiviazione, IoT, sistemi di commutazione, software e servizi di assistenza. L’esperienza di Supermicro nella progettazione di schede madri, alimentatori e chassis favorisce ulteriormente il nostro sviluppo e la nostra produzione, consentendo innovazioni di nuova generazione dal cloud all’edge per i nostri clienti globali. I nostri prodotti sono progettati e realizzati internamente (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi), sfruttando le operazioni globali per ottenere scalabilità ed efficienza, e ottimizzati per migliorare il costo totale di proprietà e ridurre l’impatto ambientale (informatica ecosostenibile). Il pluripremiato portafoglio di Server Building Block Solutions® consente ai clienti di ottimizzare il proprio carico di lavoro e le proprie applicazioni, attingendo a un’ampia famiglia di sistemi costruiti con i nostri moduli flessibili e riutilizzabili, che supportano una serie completa di fattori di forma, processori, memoria, GPU, archiviazione, networking, alimentazione e soluzioni di raffreddamento (ad aria condizionata, ad aria libera o a liquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green sono marchi commerciali e/o marchi registrati di Super Micro Computer, Inc.

Tutti gli altri marchi, nomi e marchi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

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