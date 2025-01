Tennis – Sinner e Sonego favoriti nel terzo turno a Melbourne Musetti, vincente a 2,25 su Sisal.it, insegue il tris con Shelton

(Adnkronos) –

Roma, 17 gennaio 2025 – Italia sempre protagonista a Melbourne. Il terzo turno degli Australian Open di tennis maschile vede scendere in campo, sabato mattina, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti pronti a entrare tra i migliori 16 del torneo. Tre match totalmente diversi tra loro ma che potrebbero regalare grandi soddisfazioni ai tennisti azzurri. Si parte con il numero 1 del mondo, Jannik Sinner che si trova davanti l’americano Marcos Giron, reduce dalla maratona in cinque set contro Etcheverry. L’italiano, secondo gli esperti Sisal, vede gli ottavi di finale a quota rasoterra, 1,03, mentre l’impresa del giocatore californiano pagherebbe 12 volte la posta. L’incontro non dovrebbe essere troppo lungo visto che il successo per 3-0 di Sinner si gioca a 1,45. I due si sono affrontati solo in un’altra occasione, nel 2023 a Shangai, quando Jannik si impose in due set. Incontro inedito invece quello tra Lorenzo Sonego e l’ungherese Fabian Marozsán. Il torinese vuole eguagliare il suo miglior risultato nei tornei dello Slam approdando tra i migliori 16 degli Australian Open, un’impresa offerta a 1,85. Marozsán, al contrario, non è mai andato oltre il terzo turno nei major: il tennista di Budapest vincente è dato a 1,95. Il match che però si preannuncia più interessante, e complesso, per i nostri colori da un punto di vista tecnico è quello tra Lorenzo Musetti e Ben Shelton. L’azzurro, che a Melbourne ha vinto gli Australian Open a livello juniores nel 2019, sta giocando in maniera molto convincente come dimostrano i successi contro Arnaldi e Shapovalov e cerca il terzo successo, su altrettanti confronti diretti, con il coetaneo americano. Il successo di Musetti, che però parte svantaggiato, è in quota a 2,25 rispetto a quello di Shelton offerto a 1,65. I due si sfidano per la prima volta in un torneo dello Slam e si prospetta una partita molto intensa: la vittoria dell’azzurro per 3-2 è data a 6,50 mentre lo stesso risultato esatto in favore dello statunitense si gioca a 5,75.

