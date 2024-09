Tennis – Sinner, favorito per la vittoria finale agli US Open, ritrova Medvedev nei quarti: altro trionfo in cinque set a 5,25 su Sisal.it

(Adnkronos) –

Roma, 04 settembre 2024 – Sono partiti in 128 nel tabellone principale degli US Open e, dopo quasi due settimane di partite infuocate, sono rimasti in sei a contendersi il titolo. L’ultimo Slam della stagione di tennis vede sempre Jannik Sinner come grande favorito per il successo finale: un trionfo che, tra l’altro, gli garantirebbe, quasi sicuramente, il primo posto alla fine del 2024. Gli esperti Sisal vedono la vittoria nel secondo Slam dell’anno a 2,00 per il tennista di San Candido. Due i pericoli maggiori per l’attuale numero 1 del mondo: Daniil Medvedev e Taylor Fritz, entrambi offerti a 4,50. Il moscovita, sul cemento di Flushing Meadows, ha trionfato nel 2021 e perso la finale lo scorso anno mentre lo statunitense, che affronterà il connazionale Tiafoe in semifinale riportando così un beniamino di casa a giocarsi il titolo dopo 18 anni, è a caccia della prima finale in un major della carriera. Lontani al momento lo stesso Francis Tiafoe, in quota a 9,00, ma anche l’australiano Alex De Minaur, a 12, e l’inglese Jack Draper, vincente a 16, che sogna di imitare il suo idolo Andy Murray, trionfatore qui nel 2012.

Jannik Sinner e Daniil Medvedev si sfidano stanotte per un posto in semifinale. Si tratta del match numero 13, il quarto in stagione, tra i due tennisti con il russo in vantaggio per 7-5. Gli esperti Sisal ritengono l’azzurro favorito a 1,36 contro il 3,10 dell’attuale numero 5 del ranking ATP. In questa stagione, ad eccezione del Roland Garros, Sinner e Medvedev si sono incrociati in tutti gli Slam: successo di Jannik nell’epica finale agli Australian Open, trionfo di Daniil sull’erba di Wimbledon. In entrambe le occasioni si è andati al quinto set: il successo dell’italiano, per 3-2, è in quota a 5,25, lo stesso risultato esatto in favore del moscovita si gioca a 7,50. Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

