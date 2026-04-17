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Tessile e innovazione: Stampaprint accelera sulla personalizzazione e potenzia il polo produttivo

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

Mantova, 17 Aprile 2026. Il settore della stampa industriale attraversa una fase di profonda riconfigurazione. Fino a pochi anni fa la personalizzazione tessile restava confinata a dinamiche promozionali di basso profilo; oggi, invece, la “moda corporate” e il merchandising di alta gamma sono asset strategici per la brand identity delle imprese. In questo contesto di trasformazione tecnologica, l’italiana
Stampaprint
annuncia il potenziamento della propria capacità operativa, un piano mirato a ridefinire gli standard qualitativi della personalizzazione online. 

 

L’investimento integra l’efficienza del modello web-to-print con una gestione avanzata della filiera tessile e intercetta un trend di mercato che vede le PMI europee orientate verso forniture “on-demand” ad alta resa tecnica. L’operazione introduce standard superiori per la lavorazione di magliette, felpe, polo e camicie: l’azienda punta sull’adozione di tecnologie di ultima generazione e su una visione rigorosa in termini di sostenibilità. 

 

Per assicurare una resa ottimale su ogni fibra, Stampaprint ha strutturato un flusso di lavoro che adotta soluzioni specifiche per ogni materiale. Il superamento delle metodologie tradizionali segna un punto di svolta per l’offerta dell’azienda. 

 

L’evoluzione dell’offerta guarda già al prossimo futuro: è infatti in progetto l’introduzione a breve della stampa sublimatica con calandra per trasferimento. Questa tecnologia aprirà nuove possibilità sui tessuti sintetici e nel settore sportivo, ambiti in cui la fusione del colore nelle fibre assicura traspirabilità e impatto visivo. 

 

 

In un mercato sensibile all’impatto ambientale, Stampaprint lega la propria crescita a standard etici misurabili. L’adozione di tecnologie all’avanguardia e inchiostri di qualità si traduce in una drastica riduzione degli sprechi energetici e degli scarti, fattore che ottimizza ogni passaggio del ciclo produttivo. 

 

La filiera si poggia esclusivamente su materiali certificati, dagli inchiostri ai supporti DTF, fino ai tessuti. Un pilastro di questa strategia è l’impiego di capi conformi allo standard OEKO-TEX®, il sistema internazionale indipendente che garantisce l’assenza di sostanze nocive lungo tutta la catena tessile. L’attenzione verso le nuove sensibilità dei consumatori trova conferma anche nell’inserimento in catalogo di alcuni capi vegan, prodotti nel rispetto dei protocolli animal-free. 

 

 

Stampaprint si conferma player di riferimento del web-to-print in Europa attraverso un modello di business che coniuga affidabilità e competitività: 

 

Contatti:
Stampaprint srlSito web: https://www.stampaprint.net/it/ 

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

Responsabilità editoriale di Stampaprint srl

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© Riproduzione riservata

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