Titolare Top presenta il libro “Il Successo fallo Accadere. Sette Storie per Conoscersi Meglio”

Il volume, nato dalla sinergia tra Stefano Mulas, Elisa Bruttomesso e Giulia Cavalieri, sarà presentato a Parma venerdì 5 luglio alle ore 17.00 presso l’Hotel Link 124.



Parma, 28 giugno 2024 – È a Parma, luogo di italianità inedita che da sempre è in grado di unire cultura del fare e cultura dell’essere, un evento imperdibile il 5 luglio 2024 per tutti gli appassionati di Mindset e per l’imprenditoria illuminata, amante della lettura: la presentazione del libro “Il Successo fallo Accadere. Sette Storie per Conoscersi Meglio”. L’appuntamento tanto atteso con la Crescita personale è dalle ore 17, presso l’Hotel Link 124, in via San Leonardo 124 a Parma. Dalla sinergia creativa di Stefano Mulas e le Co-autrici Elisa Bruttomesso e Giulia Cavalieri si ispira il tema del libro: l’indagare “la vera natura del Successo” nella sua formulazione più intrinseca e nella declinazione della vita di ogni individuo, quale artefice creatore e non spettatore passivo. Il libro Firmato Titolare Top, Scuola di Specializzazione per Titolari e Imprenditori dell’immobiliare e scritto a sei mani è destinato a trasformare le menti di coloro che sono pronti ad effettuare un salto quantico. Unico nel suo genere, intreccia un percorso di auto conoscenza e scoperta, tra luci e ombre, con esercizi propedeutici e strumenti lungo i capitoli, trasformando il tascabile di Mindset, in un vero e proprio vademecum. Una lettura che scandaglia gli aspetti più reconditi dell’esistenza e quei lati rimasti nascosti cui a volte non si è in grado di dar voce da soli e che trattengono dal far emergere quanto di speciale ogni individuo possiede in maniera innata. Sono sette le storie tra ordinario e straordinario che raccontano sotto forma di ritratto i personaggi allo specchio. Incontri possibili per strada, al lavoro o nella vita di tutti i giorni, alle prese con il superamento di alcuni ostacoli lungo la via del successo. Sono diverse e complesse le lezioni che ci offre questo libro-guida per rigenerare un sistema di pensiero non funzionale: acquisire un Mindset corretto, dominare i momenti di crisi, imparare a gestire le emozioni, affrontare paure e insicurezze sradicando credenze negative, superare i propri limiti, non lasciarsi paralizzare dal fantasma del fallimento, avere la forza di perseguire il proprio talento. – Il Potere di trasformare la propria vita è sempre in ognuno di noi, aldilà di ogni sfida, inconsapevolezza, crisi o partenza difficile – Le parole autorevoli di Stefano Mulas – Co-Founder Grandi Agenzie, Brand affermato nell’Immobiliare e di Titolare Top – con sede a Parma. Nei suoi corsi di formazione destinati al target real estate e non solo, catalizza la platea, ed è un Mentore riconosciuto ed apprezzato che favorisce evoluzioni e cambiamenti di Mindset.

Elisa Bruttomesso, proveniente dal mondo immobiliare, Socia Titolare di Grandi Agenzie Vicenza, Responsabile del Personale e Agente Immobiliare da oltre 19 anni, si interessa di tematiche di Personal Growth applicate sia al singolo che all’Azienda.

Giulia Cavalieri, Copywriter, formatasi in Casa editrice, vince tre Premi letterari nella sezione racconti, è autrice del romanzo Quando cantava il merlo indiano sulla condizione della donna nelle Marche a cavallo tra le due guerre. É Guida certificata di Human Design System, metodo per risvegliare il talento insito in ogni umano. Si occupa di Comunicazione e Marketing in Titolare Top. Un appuntamento da mettere in agenda per il 5 luglio quando sul far della sera si è maggiormente inclini ad una riflessione che si prospetta interattiva e profonda. Un’esperienza di dialogo e ascolto con gli autori che sarà possibile vivere sia in streaming per chi è distante, sia dal vivo. Nella splendida cornice parmense, con la felice certezza che… Il Successo puoi farlo accadere anche tu, autentico e duraturo.

Contatti: https://ilsuccessofalloaccadere.it/

