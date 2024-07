Toquinho a Terni riceve il Premio “Io sono una persona per bene” e incanta il pubblico con la sua Bossa Nova

(Adnkronos) – Concerto emozionante all’Anfiteatro Romano, premiato da Pellerucci per aver fatto della musica uno strumento di dialogo fra i popoli Terni, 25 luglio 2024. Nell’ambito del Festival “Tributo d’autore”, lo scorso 21 luglio il cantante brasiliano Toquinho ha incantato il pubblico ternano con un concerto all’Anfiteatro Romano, unica data italiana del cantautore. Accompagnato da talentuosi musicisti e dalla promettente cantante Camilla Faustino, Toquinho ha eseguito i suoi brani di successo, creando un’atmosfera magica. Nel corso della serata ha poi ricevuto il premio “Io sono una persona per bene” da Sauro Pellerucci, presidente dell’omonima associazione, per il suo impegno nell’aver fatto della musica uno strumento di dialogo e unione fra i popoli. “Il premio Io Sono Una Persona Per Bene – ha commentato Pellerucci – nasce per ricordare che il mondo è popolato da persone per bene senza le quali nulla potrebbe funzionare ed è quindi migliore di quanto non ci si racconti a vicenda.

Questa sera premiamo un uomo per bene che ha saputo calcare il palcoscenico della vita. ‘Acquarello’ e ‘La voglia, la pazzia, l’incoscienza e l’allegria’, sono due titoli che non ammettono dubbi sulla trasparenza e l’armonia che troviamo nella sua personalità. Grazie a Toquinho la musica non ha frontiere ed è per questo che gli consegnamo il premio Io sono una persona per bene”, ha concluso il presidente dell’associazione e Founder di Pagine Sì! S.p.A!, Human Digital Company con sede a Terni ma operativa in tutta Italia. Il concerto si è chiuso fra applausi scroscianti e momenti di interazione con i tanti fan accorsi da tutta Italia per assistere all’evento.

