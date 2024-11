Totocalcio – Nizza, VAR e Çalha: esulta un giocatore di Ponteferraio Realizzato, in un punto vendita Sisal, un 13 da oltre 278mila euro

(Adnkronos) –

Roma, 12 novembre 2024 – Si può esultare per una decisione del VAR? Sì si può soprattutto se, in pieno recupero, annulla un gol allo Stoccarda, contro l’Eintracht Francoforte, che ti permette di centrare, nel concorso numero 37, un 13 al Totocalcio da oltre 278 mila euro. La vincita è stata realizzata in un punto vendita Sisal a Portoferraio, in provincia di Livorno, dove oltre alle otto gare fisse, il giocatore, bravo e fortunato, ha indovinato anche le cinque partite facoltative. Si parlava di VAR in Bundesliga: la rete annullata per fuorigioco a Chris Fuhrich, numero 27 dello Stoccarda e che sarebbe valsa il pareggio contro l’Eintracht, è stato uno dei risultati che hanno trasformato una normale schedina in una giocata vincente. Dalla Germania alla Francia il passo è breve ed ecco che la sfida di Ligue 1 tra Nizza e Lille diventa la seconda sliding doors di giornata. Tom Louchet, giovane centrocampista della formazione rossonera, al sesto minuto di recupero nella sentitissima sfida con il Lille ha trovato il primo gol stagionale che ha avuto un doppio effetto: impedire la sconfitta del Nizza e permettere di tenere vivo il sogno di centrare il 13. Un sogno che si realizza poi domenica sera grazie al pareggio tra Inter e Napoli dove il rigore sbagliato da Çalhanoğlu, il primo in carriera in Serie A, ha avuto un peso determinante. Un intervento del VAR, un gol in pieno recupero e un penalty calciato sul palo: le emozioni non sono mancate per il giocatore di Portoferraio il quale però, domenica sera, ha potuto festeggiare un 13 indimenticabile. Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

