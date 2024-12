Trade Republic consente di regalare azioni per Natale, per sostenere familiari e amici nel loro percorso di risparmio

(Adnkronos) – · Le feste troppo spesso sono accompagnate da stress e acquisti dell’ultimo minuto per regali poco utili. Trade Republic diventa la prima banca a offrire “Regala un’azione”, un nuovo modo di fare regali duraturi con pochi clic sull’app. · La nuova funzionalità permette agli utenti di regalare azioni ed ETF, strumenti che possono crescere nel tempo e dare un contributo significativo all’indipendenza finanziaria dei propri cari. · I regali possono essere personalizzati e inviati a familiari e amici già iscritti a Trade Republic, o utilizzati per introdurre nuovi utenti alla piattaforma. MILAN, ITALY – EQS Newswire – 2 dicembre 2024 – In tempo per il Natale, i clienti di Trade Republic possono ora utilizzare la nuova funzionalità “Regala un’azione” per regalare azioni ed ETF direttamente dall’app, con pochi clic. I regali possono essere personalizzati e inviati sia agli utenti esistenti che a nuovi clienti, offrendo un sostegno concreto al loro percorso di risparmio a lungo termine. Da oggi, la banca consente ai suoi utenti di fare regali che possono rappresentare un contributo duraturo alla serenità pensionistica di familiari e amici. “Per molti, il periodo natalizio è diventato sinonimo di acquisti frenetici per regali a volte poco utili o poco apprezzati. Con Trade Republic, vogliamo ispirare un cambiamento verso regali che durino nel tempo, portando un impatto positivo anche oltre le festività”, ha dichiarato Christian Hecker, co-fondatore di Trade Republic. “Regalare un’azione a una persona cara, avviando il suo percorso di investimento, avrà un impatto duraturo sui suoi risparmi per molti anni a venire.” La nuova funzione è ora disponibile per tutti gli utenti di Trade Republic, rendendo più semplice che mai regalare azioni ed ETF. Nell’app, gli utenti possono selezionare l’asset desiderato, impostare l’importo e specificare il destinatario. È possibile completare il regalo con un messaggio personalizzato, che può essere condiviso via e-mail o stampato come biglietto regalo da mettere sotto l’albero. I regali possono anche essere programmati in anticipo, permettendo ai clienti di organizzare da subito una sorpresa futura. Secondo Codacons, lo scorso anno gli italiani hanno speso 7,5 miliardi di euro in regali di Natale, o 288 euro a famiglia. È molto comune che questi regali finiscano riposti in un cassetto e dimenticati. Con l’annuncio di oggi, diamo a milioni di italiani la possibilità di fare ai propri cari un regalo non solo sostenibile, ma anche destinato a crescere di valore nei decenni a venire” commenta Emanuele Agueci, Regional Manager Italia, Irlanda e Paesi Baltici a Trade Republic. Il lancio della nuova funzionalità è accompagnato dalla campagna “Wealthman”, che promuove regali che durano nel tempo – in contrasto con Babbo Natale. Con questa campagna, Trade Republic invita a riflettere sui regali non solo come momenti di gratificazione immediata, ma anche come strumenti di valore durevole, un messaggio che si sposa perfettamente con lo spirito del Natale. Si tratta del primo formato video esteso prodotto internamente dall’azienda. Per maggiori informazioni consultare: Website I FAQ I Instagram I TikTok



Informazioni su Trade Republic

Trade Republic ha la missione di creare ricchezza per milioni di europei grazie a un accesso sicuro, facile e senza commissioni ai mercati dei capitali. Con clienti in 17 Paesi europei e miliardi di asset in gestione, Trade Republic è già l’app di riferimento in Europa per la gestione dei propri risparmi. Offre piani di accumulo, investimenti azionari frazionati, ETF, obbligazioni e anche derivati e criptovalute e, da Gennaio 2024, la carta Trade Republic con l’1% di Saveback. Trade Republic è una banca a servizio completo ed è vigilata da Bundesbank e BaFin. In quanto broker più grande d’Europa e piattaforma di investimento leader, Trade Republic ha ricevuto investimenti da Accel, Founders Fund di Peter Thiel, Ontario Teachers’, Sequoia e TCV. La società, con sede a Berlino, è stata fondata nel 2015 da Christian Hecker, Thomas Pischke e Marco Cancellieri. —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)