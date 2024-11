Trucco e parrucco direttamente a casa: Deeva arriva anche a Milano

(Adnkronos) – Con il suo servizio di hair stylist e make-up a domicilio, la startup è pronta a far risparmiare tempo ai milanesi senza rinunciare alla bellezza e alla qualità Dopo il successo ottenuto a Torino, Deeva porta i suoi professionisti verso una nuova sfida nella città lombarda Milano, 26 novembre 2024 – I ritmi frenetici di Milano mettono a dura prova anche le più appassionate beauty addicted che tra un appuntamento e l’altro spesso non hanno il tempo di rifarsi trucco e parrucco. Non solo, anche per tutte coloro che faticano a dedicare un momento per sé tra tutti gli impegni quotidiani, chi per esigenze personali ha poco tempo da dedicare ad attività fuori casa, ecco che arriva

Deeva! La startup torinese fondata dallo Startup Studio Mamazen porta il salone di bellezza direttamente a casa, con i suoi stylist ed esperti del make-up è pronta a rivoluzionare le abitudini beauty delle milanesi e dei milanesi che potranno così dedicarsi una meritata pausa di bellezza. Deeva tramite la sua piattaforma online mette a disposizione i propri professionisti – formati ed equipaggiati per qualsiasi tipo di trattamento – per curare capelli e make-up direttamente nel comfort di casa. È sufficiente selezionare online il servizio di cui si ha bisogno, fornire le proprie disponibilità e in pochi click è possibile prenotare il trattamento di cui si ha bisogno. Gli utenti potranno così scegliere tra acconciature alla moda, taglio, piega, un colore di tendenza e trattamenti specifici ristrutturanti per i capelli e per la cute. Non solo, Deeva ha pensato anche agli uomini dedicando loro il servizio di taglio. Dopo il successo ottenuto a Torino – in cui ad oggi conta più di 600 clienti in meno di un anno di attività – dove ha partecipato come Official Beauty Partner della Torino Fashion Week e alla sfilata per il rebranding del brand di abbigliamento Conbípel (curando la parte hair e make-up), Deeva porta a Milano anche il servizio make-up. “Siamo davvero entusiasti di intraprendere questa nuova sfida nella capitale del fashion e del beauty” commenta Irene Giani, CEO di Deeva “Perché Milano? Beh, è una città in cui ci aspettiamo che il nostro servizio possa essere particolarmente apprezzato, proprio perché il valore del tempo in questa città è assoluto. Spesso le persone non riescono a trovare il tempo da dedicare a se stessi e quando lo fanno sono costretti a rinunciare a tanto altro. In questo contesto pensiamo che il valore di un servizio a domicilio comodo, altamente professionale e tecnologico possa essere quello di cui tantissime milanesi hanno bisogno” Deeva è anche una rivoluzione per il mercato del lavoro della bellezza: apre le porte a professionisti che hanno voglia di lavorare in modo innovativo e indipendente, ma completamente supportati a 360° da un’azienda che investe su di loro.



Deeva nasce nel 2023 ed è passata da 4 a oltre 25 professionisti beauty, e oltre a 7 persone nel team “business”, con un fatturato in crescita del 20% su base mensile. Dopo un primo round da 150.000 euro, ne ha ottenuto un altro ad inizio anno di 400.000 euro in sole due settimane. Oltre alla qualità del servizio che viene offerto, è proprio la serietà e l’esperienza dei due founder Irene Giani e Yan Cataldo che ha reso possibile il successo della startup di Mamazen. Irene, figlia di imprenditori e cresciuta nella profumeria della madre, è da sempre appassionata di beauty. Ha lavorato per 6 anni in Facile.it, vivendo la trasformazione da scale-up a unicorno, e nel suo ultimo ruolo ha creato e diretto una Business Unit. Ed è stata segnalata ne “I talenti sotto i 30 anni che stanno cambiando il mondo” dalla rivista Forbes. Yan, 20 anni di esperienza nel beauty, a soli 19 anni entra come socio in una realtà con 3 saloni di bellezza. Nel 2004 apre il suo primo salone indipendente raggiungendo un fatturato di 600.000€ e un team di 10 persone, fino alla vendita. Ha poi aiutato a crescere decine di saloni di parrucchieri. Nel 2023 entra in Deeva come Co-Founder. L’obiettivo futuro di Deeva è quello di aprire in altre città in Italia, rendendo i suoi servizi di bellezza a domicilio accessibili a sempre più persone. Per maggiori informazioni Sito web: https://www.deeva.it/

