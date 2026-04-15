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Trustpilot introduce nuove funzionalità per aiutare i brand a farsi trovare ed essere scelti nell’era dell’intelligenza artificiale

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

I nuovi strumenti consentono alle aziende di rafforzare la propria visibilità e credibilità nei percorsi di acquisto guidati dall’AI, trasformando le recensioni in un vero vantaggio competitivo 

MILANO, 15 aprile 2026 /PRNewswire/ — Trustpilot, la più grande piattaforma indipendente di feedback dei consumatori al mondo, annuncia oggi il lancio di una nuova serie di funzionalità pensate per aiutare i brand a gestire e ottimizzare il percorso d’acquisto sempre più influenzato dall’intelligenza artificiale. In un contesto in cui gli agenti AI guidano in misura crescente le decisioni dei consumatori, Trustpilot mette a disposizione delle aziende i “segnali di fiducia” fondamentali per spingere un potenziale cliente dalla semplice curiosità all’acquisto. Questo nuovo contesto supera il concetto di semplice visibilità e permette ai brand di preservare credibilità e influenza lungo tutto il customer journey, valorizzando l’unico elemento che l’intelligenza artificiale non può replicare: l’esperienza autentica delle persone. 

 

Oggi, oltre il 58% dei consumatori si affida all’AI generativa per ricevere consigli, l’impatto dello shopping guidato dell’intelligenza artificiale non è mai stato così grande. Nonostante l’evoluzione tecnologica, tuttavia, questi sistemi continuano a basarsi su segnali autentici come recensioni online, forum e conversazioni sui social media. In questo scenario, Trustpilot rappresenta una fonte chiave di dati: tra giugno e agosto 2025, le citazioni della piattaforma su ChatGPT sono cresciute del 246%, portando la piattaforma a diventare, a gennaio 2026, il quinto sito più citato a livello globale dal sistema. 

Il nuovo framework di Trustpilot ruota attorno alle 3R della fiducia nell’era dell’AI, Recency, Relevance e Ranking (attualità, pertinenza e posizionamento),  segnali che guidano i sistemi di intelligenza artificiale e che permettono ai brand di restare sempre rilevanti, pertinenti e visibili. Le nuove funzionalità permettono alle aziende di mantenere la propria reputazione sempre aggiornata, coerente e accessibile lungo tutto il customer journey: 

In qualità di più grande piattaforma di recensioni al mondo, Trustpilot offre uno dei data set più influenti per il modo in cui i brand vengono scoperti attraverso l’AI. A giugno 2025, la piattaforma ospitava oltre 361 milioni di recensioni attive e continua a rafforzare il proprio impegno sull’autenticità: solo nel 2025 ha rimosso 7,8 milioni di recensioni false, il 91% delle quali intercettate automaticamente. Una combinazione di portata e affidabilità che rende i dati di Trustpilot particolarmente strategici per i sistemi di ricerca basati sull’intelligenza artificiale, sempre più orientati a valorizzare esperienze umane autentiche. 

Con l’aumento dell’influenza dell’AI, le aziende si trovano però ad affrontare una nuova sfida: la visibilità. Le ricerche indicano che i brand che non appaiono tra i risultati dei sistemi AI potrebbero registrare una riduzione del traffico organico compresa tra il 20% e il 50%.
 

“L’intelligenza artificiale sta ridefinendo il modo in cui i consumatori scoprono e scelgono i brand e avere feedback dei clienti dettagliati e aggiornati non è mai stato così importante”, ha dichiarato Ciaran Dynes, Chief Product Officer di Trustpilot. “Con le nuove metriche di visibilità AI aiutiamo le aziende a passare da una fase di incertezza a un approccio più strategico, mostrando concretamente come rafforzare i segnali che i sistemi AI utilizzano per consigliare un brand.” 

Con oltre 361 milioni di recensioni e una domain authority

[1]

pari a 93, i dati strutturati di Trustpilot contribuiscono in modo significativo alla visibilità dei brand all’interno dell’ecosistema AI. Questo è il primo passo di un progetto più ampio che mira a rafforzare il ruolo di Trustpilot come punto di riferimento per la fiducia nel commercio guidato dall’AI. 

A proposito di Trustpilot 

Trustpilot è nata nel 2007 con un’idea semplice ma potente, oggi più attuale che mai: essere il simbolo universale della fiducia, unendo consumatori e aziende attraverso le recensioni. Trustpilot è aperto, indipendente e imparziale: aiuta i consumatori a fare le scelte giuste e le aziende a creare fiducia, crescere e migliorare. Oggi, Trustpilot conta oltre 361 milioni di recensioni sulla piattaforma e più di 160 miliardi di impression annue su Trustbox, e i numeri continuano a crescere. L’azienda ha più di 1.000 dipendenti e la sede centrale è a Copenaghen, con uffici ad Amsterdam, Denver, Edimburgo, Amburgo, Londra, Melbourne, Milano e New York. Per maggiori informazioni: https://business.trustpilot.com/
 

[1
]La Domain Authority è un punteggio da 1 a 100 che misura l’autorevolezza e l’affidabilità di un sito web agli occhi dei motori di ricerca. 

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2236459/5915160/Trustpilot_Logo.jpg
 

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Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved. 

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. L’Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi

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