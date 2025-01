UE. Pro Vita Famiglia scrive alla Commissione: da Zan e Pd menzogne su presunti legami con estrema destra

(Adnkronos) – 13 gennaio 2025.Pro Vita & Famiglia Onlus ha recapitato oggi alla Presidente e a tutti i membri della Commissione Europea a Bruxelles una nota di replica contro le false accuse contenute nell’interrogazione presentata alla stessa Commissione da Alessandro Zan e altri Eurodeputati del Pd il 6 dicembre 2024. L’interrogazione mette in dubbio la trasparenza finanziaria della Onlus e rilancia falsità su presunti collegamenti con movimenti di estrema destra al fine di screditare l’associazione e farla espellere dal Registro di Trasparenza dell’UE, in cui sono iscritte le associazioni rappresentanti di interesse e in cui anche Pro Vita & Famiglia è stata recentemente inserita dalla Commissione dopo regolari verifiche. La replica di Pro Vita & Famiglia conferma la piena trasparenza e correttezza finanziaria della Onlus e l’assenza di qualsiasi legame o collegamento, di qualsiasi natura, con partiti o movimenti politici, come confermato anche dalla Procura di Roma e da una nota della Digos nell’ambito di due distinti procedimenti giudiziari. Pro Vita & Famiglia nota con rammarico il sostegno dato a questo vergognoso attacco politico dall’ex direttore di Avvenire e ora Eurodeputato Pd Marco Tarquinio, con il quale in passato la nostra Onlus aveva intrattenuto rapporti cordiali e improntati a un’onestà intellettuale che, evidentemente, la faziosità politica chiede ora di sacrificare. Così, in una nota, Pro Vita & Famiglia onlus. Ufficio Stampa Pro Vita & Famiglia Onlus Tel: 392 9042395 —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)