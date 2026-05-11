Una piccola cerniera, un grande potenziale: NOTAPE™ reinventa la cerniera per favorire un’innovazione rivoluzionaria nell’abbigliamento

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

RIVA DEL GARDA, Italia, 11 maggio 2026 /PRNewswire/ — Si terrà in Italia dal 17 al 19 maggio 2026 l’EOW Outdoor Trade Show, dove sarà presentata l’innovativa cerniera priva di nastro e cuciture di NOTAPE™. Spezzando il paradigma di innovazione incrementale che da oltre un secolo caratterizza l’industria delle cerniere, NOTAPE™ supera i principali limiti strutturali delle cerniere tradizionali grazie a innovazioni sistemiche in tema di struttura, design, manifattura, prestazioni e modelli di business, fissando un nuovo standard di riferimento per l’innovazione tecnologica e l’eco-design nei settori abbigliamento e outdoor.

Architettura: dall’assemblaggio all’integrazione

L’innovazione nel campo delle cerniere tradizionali ha sempre seguito una logica incrementale: cursori più scorrevoli, denti più robusti, filati del nastro più sostenibili. Ma la struttura di base non è mai cambiata: i denti continuano a dipendere da un nastro in tessuto separato per essere applicati al capo. Questa logica di “assemblaggio” fa sì che la cerniera resti un componente applicato, senza diventare mai parte integrante del capo stesso. NOTAPE™ rimuove il nastro separato e integra i denti direttamente sul tessuto. La cerniera diventa un’estensione naturale del tessuto, aprendo nuove possibilità di design, produzione e sostenibilità.

Design: reinventare la struttura portante della cerniera

Le cerniere convenzionali seguono la logica “denti + nastro”: NOTAPE™ ne reinventa la struttura portante. Se le cerniere tradizionali “si fissano” a un nastro, quella di NOTAPE™ “si sviluppa” direttamente sul tessuto. I denti sono autoportanti e si sviluppano direttamente sul tessuto grazie a una struttura integrata monoblocco. La cerniera non è più un accessorio ma una zona funzionale che emerge dal tessuto, visivamente invisibile e con esso fusa dal punto di vista strutturale.

Produzione: dall’epoca della cucitura all’epoca della formatura

La produzione tradizionale prevede più passaggi in diversi stabilimenti, con accumulo di errori e costi di coordinamento. La tintura consuma energia e acqua, mentre la cucitura dipende da manodopera qualificata e può comportare rifacimenti. NOTAPE™ riduce il processo a una formatura integrata in un solo passaggio: il tessuto entra nell’apparecchiatura e i denti vengono formati direttamente su di esso. Tessitura, tintura, trasporto e cucitura del nastro vengono eliminati. NOTAPE™ non si limita a vendere cerniere: aiuta le fabbriche a “eliminare i passaggi”.

Prestazioni: realizzare la “combinazione impossibile”

Il design delle cerniere tradizionali comporta inevitabili compromessi: una maggiore scorrevolezza richiede denti più grandi, che risultano più pesanti e visibili; l’invisibilità necessita di denti più piccoli e nastri più stretti, ma ciò incide sulla durata; i materiali eco-sostenibili spesso compromettono la resistenza. NOTAPE™ supera questi vincoli fisici. Grazie alla struttura senza nastro e ai denti autoportanti, consente di ottenere simultaneamente sottigliezza, robustezza, invisibilità e durata. La sua forza di adesione è pari o superiore alle cuciture tradizionali, eliminando il rischio di distacco dei denti di piccole dimensioni. Attraverso una precisa integrazione tra denti e tessuto, NOTAPE™ crea una barriera fisica anti-perdita senza ricorrere a pellicole o rivestimenti.

Modello di business: dalla vendita di prodotti di magazzino alla vendita di tecnologia

Le tradizionali aziende di cerniere seguono un modello “produzione di magazzino – vendita a metraggio – prezzo al metro”, con conseguente omologazione indifferenziata del prodotto e competizione sui prezzi. I brand hanno margini limitati di differenziazione, mentre i fornitori di cerniere faticano a costruire partnership solide. NOTAPE™ trasforma il suo modello di business dalla vendita di prodotti alla vendita di soluzioni, passando da fornitore a partner tecnologico. Mediante licenze tecnologiche, attività di ricerca e sviluppo congiunte e leasing di macchinari, crea un vantaggio tecnologico condiviso con produttori e brand. I clienti non ricevono semplicemente una cerniera, ma una soluzione tecnologica su misura per i loro prodotti. Come diciamo spesso: NOTAPE™ non si limita a vendere cerniere, ma ripensa i capi d’abbigliamento insieme ai suoi clienti.

Il valore della cerniera senza nastro e senza cuciture di NOTAPE™ non risiede nel miglioramento di un singolo parametro, ma nella ristrutturazione fondamentale di un sistema centenario: una vera e propria reinvenzione. Ridefinisce la forma, la produzione e il valore della cerniera, fissando un nuovo standard per l’eco-design e l’innovazione tecnologica nell’industria dell’abbigliamento.

Partecipa con noi a EOW, 17-19 maggio 2026, Riva del Garda, Italia.

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