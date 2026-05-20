Vi presentiamo il futuro dell’alimentazione portatile: UGREEN svela le versioni ultra-sottili Nexode e MagFlow Air, pensate per essere trasportate con facilità ogni giorno

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

– Una nuova serie di caricabatterie compatti e power bank magnetici che combinano la potenza di un laptop, funzionalità pensate per i viaggi e un design ultrasottile che si adatta facilmente allo zaino.

BERLINO, 20 maggio 2026 /PRNewswire/ — UGREEN, leader mondiale nella tecnologia di consumo, ha presentato oggi le versioni Nexode e MagFlow Air, una nuova serie di caricabatterie compatti e power bank magnetici basati su un’idea semplice: un’enorme potenza in un formato incredibilmente sottile per la massima portabilità. In uscita in Europa il 5 giugno, la linea comprende un caricabatterie tascabile da 65 W per laptop e dispositivi mobili, un caricabatterie da muro ultrasottile per spazi ristretti e power bank magnetici Qi2 per una ricarica wireless rapida in movimento.

Una recente ricerca di UGREEN rivela che oltre la metà degli utenti ora dà la priorità a tecnologie di ricarica leggere e ad alta potenza per il proprio stile di vita mobile. Le versioni Nexode e MagFlow Air sono state progettate specificamente per soddisfare queste esigenze reali, colmando il divario tra potenza e portabilità con design più sottili e leggeri pensati per gli spostamenti quotidiani.

Potenza compatta di classe S

Al centro delle ultime novità c’è il caricabatterie Nexode Air da 65 W, un concentrato di potenza GaN compatto che offre una ricarica ad alta velocità in un design più piccolo della custodia degli AirPods Pro. Basato sulla tecnologia GaNInfinity™ di nuova generazione di UGREEN e sull’architettura a strati Airpyra™, il caricabatterie è progettato per ottenere una valutazione delle prestazioni di classe S nell’ultima valutazione di TÜV SÜD sui caricabatterie compatti ad alta potenza. Con dimensioni inferiori del 70% rispetto a un caricabatterie standard da 65 W, offre potenza ad alta velocità in un design ultracompatto, pensato per essere portato con sé ogni giorno.

Un caricabatterie più sottile per spazi ristretti

Per gli spazi più ristretti, Nexode Air 65W Slim racchiude la stessa capacità di ricarica da 65 W in un design ultrasottile con una spina pieghevole sia nella versione UK che in quella UE, mentre il supporto alla distribuzione intelligente dell’energia aiuta i dispositivi collegati a rimanere alimentati in modo sicuro ed efficiente. Il suo profilo ultrasottile aderisce perfettamente alla parete, rendendolo ideale per spazi ristretti come dietro i mobili o accanto al letto, mentre il design leggero contribuisce a mantenerlo stabile anche nelle prese meno salde.

Alimentazione magnetica per ricariche rapide

Le versioni MagFlow Air offrono agli utenti un modo più semplice per ricaricare il proprio telefono senza dover riempire le tasche con un cavo aggiuntivo. Grazie alla ricarica wireless da 15 W certificata Qi2 e al preciso allineamento magnetico, si agganciano in posizione e iniziano a ricaricare facilmente, che ci si trovi a casa, al lavoro o in viaggio.

Il modello da 5000 mAh garantisce massima leggerezza grazie al design ultrasottile simile a una carta di credito, con uno spessore di soli 8,6 mm, offrendo così una fonte di alimentazione di riserva senza appesantire il telefono. Per un numero maggiore di dispositivi, il modello da 10000 mAh offre una maggiore capacità e un cavo USB-C estraibile che funge anche da laccetto, garantendo agli utenti una ricarica bidirezionale più rapida da 30 W quando ne hanno bisogno e un cavo in meno da mettere in valigia quando partono.

Pensati per garantire sicurezza e lunga durata, entrambi i modelli sono alimentati da celle al litio ad alta densità ATL che offrono 13 livelli di protezione per massimizzare l’efficienza riducendo al minimo il peso, in combinazione con la tecnologia DymondCell™ e il controllo della temperatura Thermal Guard™ per gestire il calore e preservare la salute della batteria a lungo termine. Progettate per soddisfare gli standard di sicurezza per il trasporto nel bagaglio a mano, le versioni MagFlow Air sono compagne di ricarica ultracompatte pronte per l’uso quotidiano, i weekend fuori porta e i viaggi più lunghi.

Reinventare gli strumenti d’uso quotidiano con un tocco personale

Per celebrare il lancio del prodotto, UGREEN introduce anche in Europa il concetto di “Trovare lo stile nelle piccole cose”, con l’obiettivo di evidenziare come la tecnologia personale possa fungere da tela per la creatività. Nell’ambito della campagna, UGREEN lancerà un evento di co-creazione artistica in tutto il continente, invitando chiunque abbia una passione per la creatività a utilizzare le versioni Air come una tela per l’espressione visiva.

A giugno, UGREEN organizzerà anche dei workshop in presenza presso la mensa dell’Università Tecnica di Berlino e dell’Università delle Arti di Berlino, dove gli studenti saranno incoraggiati a ripensare i dispositivi. In linea con la filosofia del suo marchio “More for You” (Di più per te), UGREEN mira a stimolare la propria comunità di utenti a immaginare i prodotti al di là della loro semplice utilità, ripensandoli invece come piattaforme per la creatività personale.

Le versioni Nexode e MagFlow Air saranno disponibili in Europa a partire dal 5 giugno 2026, su Amazon e sul sito web ufficiale di UGREEN. Nexode Air ha un prezzo a partire da 34,99 € / 29,99 £, mentre MagFlow Air parte da 49,99 € / 44,99 £.

Informazioni su UGREEN

UGREEN è un’azienda leader a livello mondiale nel settore della tecnologia di consumo. Sin dalla sua fondazione nel 2012, UGREEN ha mantenuto i propri valori fondamentali: essere incentrata sull’utente, con onestà e dedizione. Con una presenza globale sotto il rinomato marchio “UGREEN”, la sua attività si estende in oltre 180 tra Paesi e regioni, servendo più di 300 milioni di utenti.

UGREEN si impegna a dare agli utenti di tutto il mondo la possibilità di esprimere appieno il proprio potenziale, mantenendo fede allo slogan del marchio “More For You”.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2980216/KV_pc.jpg



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