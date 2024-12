Vueling: consigli last minute per viaggi di Natale Brat o Demure

(Adnkronos) – Milano, 19 dicembre 2024. Per Natale, sull’onda del trend che ha spopolato sui social quest’anno, Vueling, parte del gruppo IAG e che celebra il ventesimo anniversario, propone una selezione di destinazioni “demure” e “brat”: a seconda del modo di esprimere la propria identità e personalità, le prime mete sono consigliate a chi cerca un viaggio più intimo e semplice, di un’eleganza senza eccessi, mentre le seconde sono ideali per chi preferisce vivere un’esperienza fuori dagli schemi e che rifletta il proprio spirito audace. Tra le prime, la compagnia propone la finlandese Rovaniemi e la croata Dubrovnik: entrambe sono centri tranquilli e dal fascino non ostentato, dove la magia delle festività si fonde con atmosfere raccolte e accoglienti, all’insegna della bellezza e della tradizione. Per chi volesse un tocco più esuberante, invece, la britannica Londra e la catalana Barcellona non hanno bisogno di troppe presentazioni: con la loro forte identità, offrono avventure e divertimento anche ai più esuberanti. Ma per chi in cuor suo sente di avere sia delle note demure sia degli slanci brat? Come buon mix tra i due poli, Vueling per queste festività propone la spagnola Santiago di Compostela, capace di fondere raccoglimento e dinamismo. DESTINAZIONI DEMURE: PER UN NATALE INTIMO E DI CLASSE ROVANIEMI Ideale per gli amanti della neve e incastonata nel cuore del Circolo Polare Artico, Rovaniemi è uno scrigno di incanto e magia. La sua atmosfera raccolta, intima e profondamente legata alle tradizioni, la rende sicuramente “demure”. Il Natale qui è vissuto con semplicità e meraviglia e propone numerosi spunti: emozionanti visite alla Casa di Babbo Natale, scenari mozzafiato illuminati dall’aurora boreale, escursioni sulla neve nella natura incontaminata, relax avvolti dal tepore delle tipiche saune e mercatini natalizi con prodotti locali, il tutto sulle delicate note di carole natalizie o immersi nel candido silenzio del paesaggio artico. Non si può poi non assaggiare alcune delle tipiche leccornie finlandesi e ammirare o prender parte al momento di festa e condivisione dell’allestimento del “joulupöytä” (la tavola natalizia) con addobbi a tema, come candele e ghirlande, e piatti come il pane di panpepato (piparkakku), la mousse di salmone, il rosolje (insalata di patate con aringhe) e mille altre delizie da gustare insieme. Dall’Italia, con Vueling Rovaniemi è raggiungibile con voli in connessione da Barcellona, con fino a 2 voli settimanali (mercoledì e sabato), dal 30 novembre all’11 gennaio. DUBROVNIK Per gli amanti del clima più mite, invece, la compagnia aerea spagnola consiglia la croata Dubrovnik, ideale per chi è alla ricerca di un luogo che durante il periodo festivo regali il giusto tocco di eleganza in un contesto suggestivo e dal fascino intimo. Lontano dalla frenesia dei mesi estivi, a Natale il centro storico medievale della città si veste di un’atmosfera più tranquilla e raccolta: ospita, ad esempio, un grazioso Mercatino di Natale in Piazza Luža, dove acquistare artigianato locale, propone semplici celebrazioni religiose natalizie ma anche spettacoli di balletto e concerti di musica sacra e non. Come sempre, in giro per i locali o per le vie della città non mancano gli assaggi tipici dei piatti invernali e natalizi, dal baccalà al capretto arrosto, fino ai dolci come il rožata, un tipo di budino. Infine, all’atmosfera “demure” contribuiscono gli scorci unici sui paesaggi che circondano la Perla dell’Adriatico, in primis lo sconfinato mare punteggiato da isole selvagge, come Mljet, Lopud e Korcula, da esplorare anche fuori stagione. Dubrovnik è raggiungibile con Vueling in connessione da Barcellona, con voli il 23, 27 e 30 dicembre e il 3 gennaio. DESTINAZIONI BRAT: PER UN NATALE FUORI DAGLI SCHEMI LONDRA Controparte dell’innevata Rovaniemi, nel periodo festivo Londra accoglie i visitatori con un’atmosfera vivace, dinamica, per alcuni un po’ ribelle, insomma, in perfetto stile “brat”. Se da una parte, certamente, continua ad abbracciare il suo passato dalla storia millenaria e le sue tradizioni natalizie, come il tipico Christmas pudding e le celebri Carole, dall’altra la City esalta e mette in mostra con orgoglio il suo spirito più moderno e audace, reinventandosi continuamente, abbracciando la diversità e sfidando le convenzioni. In particolare, offre una nightlife travolgente e senza sosta, mercatini alternativi e multiculturali come il Southbank Centre Winter Market, street food con influenze internazionali, festival irriverenti come il London Christmas Beer Festival, vernissage e mostre di arte contemporanea e tanto, esageratamente tanto, altro. Dall’Italia, Londra è raggiungibile grazie a Vueling da Roma Fiumicino e da Firenze con fino a 14 voli settimanali, da entrambi gli aeroporti. BARCELLONA Sempre nell’ottica di dare anche un’alternativa più calda, con forti tinte brat ma temperature decisamente più miti, Vueling non può che suggerire Barcellona, la sua città…Natale, appunto: anche in questo periodo, la frizzante metropoli catalana conserva e, anzi, amplifica la sua energia esuberante e inimitabile. Offre, infatti, numerosi appuntamenti come il “Festivals of Lights”, il “Festival de Jazz de Navidad” o la “Festa de Cap d’Any” (la festa di Capodanno) e party per festeggiare tutta la notte nei club della città, con musica techno, elettronica e danze fino all’alba. Non mancano poi anche mercatini natalizi alternativi e moderni, come il Mercado de Navidad de la Sagrada Família o il Mercato di Santa Llúcia, con installazioni artistiche che si alternano a stand di prodotti tipici, e vari punti urbani nodali come Passeig de Gràcia e Plaça Catalunya si illuminano con vere e proprie opere d’arte contemporanea. Barcellona in veste natalizia propone anche una cucina “rivisitata”, che riflette la sua anima cosmopolita, tra tapas gourmet e street food che mescolano influenze internazionali con la cucina catalana. Infine, simbolo dell’irriverenza della destinazione è il famoso Caga Tió, il catalano “tronco di Natale” (ma che, letteralmente, vuol dire “Ceppo che cag*”), decorato con una faccia sorridente, un berretto e una coperta rossi, che durante la Vigilia i bambini, al ritmo di una filastrocca, colpiscono con dei bastoni per fargli “produrre” regali e dolciumi. Dall’Italia, Barcellona è raggiungibile grazie a Vueling da Milano Malpensa, con fino a 42 voli settimanali, Roma Fiumicino (38), Firenze (22), Venezia (16), Bologna (10), Napoli (12), Torino (5), Bari (5), Cagliari (5), Catania (5), Palermo (6), Genova (4). TRA BRAT E DEMURE: SANTIAGO DI COMPOSTELA Infine, per chi per queste vacanze invernali cercasse una destinazione un po’ a metà strada tra lo stile “brat” e quello “demure”, Vueling suggerisce la spagnola Santiago di Compostela. Una delle città più affascinanti della Spagna, offre spunti anche molto diversi tra loro: se da un lato, infatti, affascina per la sua atmosfera raccolta e spirituale, sia in quanto nota meta dell'omonimo cammino sia per le tradizionali messe della Nochebuena (la Vigilia di Natale) e dell'Epifania, stupisce dall'altro anche per il suo spirito vibrante. Santiago è sì una destinazione che invita alla riflessione e a un percorso fisico e interiore, ma si anima con l'energia dei pellegrini in festa dopo centinaia di chilometri: con concerti alternativi, illuminazioni artistiche e tante proposte vivaci, a Natale il centro galiziano sa soddisfare i gusti anche di chi cerca qualcosa di più audace. Da Roma Fiumicino, Vueling ha riattivato la rotta verso Santiago de Compostela con fino a voli il martedì, dal 24 dicembre al 7 gennaio.