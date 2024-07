William Imola, chi è il cantante ciociaro che sta facendo ballare le spiagge di tutta Italia

(Adnkronos) – L’artista sta proseguendo il sogno di suo padre, la cui carriera fu ostacolata dalla disabilità. Obiettivo per il futuro: portare la sua musica in tutto il mondo

Roma, 11 luglio 2024 – Pop, dance e reggaeton. Un mix esplosivo per Show me love, il brano di William Imola realizzato con Edward Maya, che sta già facendo ballare le spiagge di tutta Italia e continuerà di certo fino all’autunno. William Imola è uno “chef cantante”, classe ’89, cresciuto tra Roma e la Ciociaria, con all’attivo anche alcuni lavori come attore al cinema. Si avvicina alla musica già all’età di 7 anni, frequentando il conservatorio di musica dove ha iniziato a suonare la batteria. I suoi maestri di viaggio sono stati, Pierluigi Calderoni ex batterista del Banco e Lucrezio De Seta, batterista di Alex Britti, ma molto lo ha influenzato anche il padre, compositore e cantante italiano. “Mio padre ha provato a fare carriera in questo settore – Spiega William Imola – ma è stato ostacolato dalla sua disabilità alle gambe. Crescendo ho voluto proseguire io il suo sogno, per questo mi sono buttato nella musica”. Un percorso nato quasi per gioco, quando lui un lavoro lo aveva già, quello dello chef, ma ha voluto comunque seguire le sue passioni, nonostante le difficoltà. Il suo esordio, infatti, risale ai difficili mesi della pandemia, quando il destino di molti artisti sembrava decisamente incerto e in crisi. “Quando mi metto in testa una cosa devo farla a tutti costi, fa parte del mio carattere. Sono un toro ascendente toro, ho la testa molto dura. Tante volte si cade, ma la vera forza sta nel rialzarsi… – Prosegue Imola – Il mio percorso musicale inizia sotto pandemia, il mio brano di esordio è stato registrato a L’Aquila e prodotto dalla Neven, un’etichetta discografica emergente. Abbiamo iniziato per gioco e adesso mi ritrovo a portare quest’estate in giro per le piazze il mio primo brano a livello mondiale, SHOW ME LOVE in collaborazione con Edward Maya”. Ora con questo ultimo brano finalmente sta raccogliendo i frutti del suo lavoro e il meritato successo che stava aspettando. Il brano parla di una storia d’amore e di come l’amore appaghi il protagonista, al punto da non desiderare altro. Nel video, diretto da Claudio Zagarini e prodotto da Massimiliano Caroletti, vediamo una festa in un locale notturno con molte ragazze che ballano. In appena un mese, il video ha superato le 410 mila visualizzazioni su YouTube e continuano a crescere. “Per il futuro ho molti progetti in serbo. Dopo il lancio del singolo con Edward Maya, a cui sono molto legato, uno dei miei principali sogni è quello di diventare un nome forte all’estero e viaggiare tanto, vorrei portare la musica ovunque. Sto lavorando anche per realizzare dei progetti importanti in Italia, insieme a tutto il mio team stiamo pensando a una collaborazione forte tutta italiana, ma per ora non aggiungo altro. Spesso mi viene chiesto se mi vedrete a Sanremo, mi piacerebbe tanto, per me sarebbe una grande occasione, ma non è facile. Ma con un po’ di buona volontà e sacrificio, mai dire mai… Bisogna sempre credere in qualcosa!” conclude William Imola. Per maggiori informazioni:

www.imolawilliam.it

