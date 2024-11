X Factor 2024 – Francamente sorpassa Mimì: ora è lei la grande favorita Il trionfo dell’allieva di Jake La Furia a 3,50 su Sisal.it

(Adnkronos) –

Roma, 26 novembre 2024 – Cresce l’attesa per la semifinale di X Factor 2024, puntata in cui scopriremo i quattro finalisti che, nella serata del 5 dicembre in piazza del Plebiscito a Napoli, si contenderanno la vittoria. Ribaltone in testa per la vittoria finale: secondo gli esperti Sisal, infatti, Francamente, sotto la guida di Jake La Furia, è la nuova favorita per il trionfo a X Factor 2024. Con il suo inedito Fucina, che ha incantato pubblico e giudici, la cantante torinese è data vincente a 3,50 superando Mimì e il suo emozionante brano Dove si va, scritto da Madame, che rincorre a 4,00. I talenti di Achille Lauro, Lorenzo Salvetti e Les Votives, inseguono rispettivamente a 4,50 e 5,00. Entrambi appartenenti alla squadra del poliedrico cantautore, con la loro grande versatilità dimostrata nelle ultime settimane di live potrebbero chiudere il quartetto dei finalisti. Considerati i veri outsider di questa edizione, i Punkcake, guidati da Manuel Agnelli, sono invece i maggiori candidati a lasciare la competizione nella prima delle due eliminazioni previste per la serata di giovedì. La loro uscita di scena è data infatti a 1,20. E la seconda? Potrebbe toccare a I Patagarri offerti a 6,00. Non ci resta che aspettare che i riflettori si accendano sulla semifinale di X Factor 2024 per scoprire chi riuscirà a strappare un pass per la tanto attesa finale e chi invece dovrà abbandonare la competizione a un passo dal sogno! Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

