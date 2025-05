Codere promuove talento con la sua University, un successo programma ‘Abilità manageriali’

(Adnkronos) – Codere, multinazionale di riferimento nel settore dell’intrattenimento e del gioco, ha celebrato la chiusura della prima edizione del programma ‘Abilità manageriali’, un’iniziativa chiave nell’ambito di Codere University. La natura internazionale dell’azienda si è riflessa nell’evento, che ha riunito virtualmente circa 180 collaboratori provenienti da tutti i mercati in cui opera, e che ha avuto l’obiettivo di riconoscere l’impegno, la dedizione e il lavoro collettivo di partecipanti, formatori e professionisti di diverse aree e livelli dell’organizzazione, tutti protagonisti fondamentali. Il programma promuove la leadership, la trasformazione e l’implementazione di iniziative concrete mirate a migliorare la redditività, l’efficienza e i risultati aziendali. Come ha affermato Gonzaga Higuero, ceo del Gruppo Codere: “L’eccezionale qualità dei progetti presentati in questo programma non solo dimostra una leadership attiva e una profonda trasformazione interna, ma genera anche risultati tangibili che consolideranno la nostra leadership nel settore del gioco. In un’azienda come la nostra, che opera in contesti così complessi e sfidanti, questa capacità di leadership si costruisce in ogni decisione, in ogni sala, in ogni team, e si riflette nella visione e nella solidità delle iniziative che avete presentato. Queste proposte, nate dal talento e dalla conoscenza reale dei nostri team, sono la base su cui continueremo a costruire un futuro di successo per Codere”. Con la ferma convinzione che l’apprendimento sia un viaggio continuo e motore dello sviluppo, Codere University si configura come uno spazio integrato di formazione, valutazione e certificazione per stimolare la carriera dei nostri collaboratori. Questo sistema, ideato per orientarne il percorso professionale e potenziarne capacità e competenze, promuove una cultura dell’auto-sviluppo e della trasformazione, rappresentando l’evoluzione dei precedenti piani di sviluppo del talento, con l’obiettivo di attrarre, sviluppare e fidelizzare i talenti. Inizialmente rivolta al team di Operations, l’iniziativa verrà estesa progressivamente a tutta l’azienda, offrendo percorsi formativi su misura per ciascun ruolo e contenuto, articolati in quattro grandi pilastri: scuola di leadership, focalizzata sulle soft skill; scuola di gestione, con contenuti relativi a competenze tecniche come la gestione di progetti, clienti, finanza o marketing; accademie di prodotto, con contenuti tecnici e procedure specifiche; formazione obbligatoria, che include formazione normativa, politiche aziendali, processi, strumenti e procedure legate alla natura dell’azienda e delle funzioni. Come dichiarato da Jaime Jordana, direttore corporate risorse umane: “Fin dall’inizio, Codere University è stata concepita come un motore strategico per lo sviluppo del nostro talento interno, offrendo opportunità di crescita concrete nel contesto sfidante in cui operiamo, con un obiettivo chiaro: sviluppare e riconoscere il talento che ciascuno rappresenta nelle sale, nelle sedi e nelle linee di business. Questo programma ha promosso abilità manageriali fondamentali e ha riconosciuto la leadership dei nostri team in tutti i mercati. Inoltre, per rispondere ai principi dell’apprendimento, l’azienda ha creato un ecosistema di acquisizione della conoscenza pratica e collaborativa, che si è rivelato essenziale per liberare il potenziale e garantire che, con un capitale umano rafforzato, possiamo affrontare con successo le sfide future”. Il programma ‘Abilità manageriali’ è stato implementato a livello globale per i manager del team di Operation, ruoli chiave nella gestione dei team e delle strategie. Con l’obiettivo di potenziare, il programma fornisce strumenti essenziali per una direzione operativa efficace delle sale, l’ottimizzazione della gestione dell’esperienza di gioco, dei clienti e dei collaboratori, nonché il supporto al processo decisionale strategico per il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Sviluppa competenze sia strategiche che operative, promuovendo leadership, trasformazione organizzativa, gestione del cambiamento e miglioramento continuo. L’approccio si articola in quattro assi fondamentali: gestione del conto economico, incentrata su ricavi, costi e redditività; gestione di prodotto e clienti, focalizzata sull’ottimizzazione dell’esperienza di gioco e sulla fidelizzazione; gestione delle persone, comprendendo selezione, relazioni sindacali e onboarding per una gestione efficace del talento; sviluppo di iniziative concrete, basate su proposte reali di trasformazione e miglioramento con impatto sul business. Sonia Carabante, direttrice corporate strategia commerciale e trasformazione, ha evidenziato: “Con la ferma convinzione di attivare una trasformazione reale nella gestione e nella crescita di Codere, fin dalla fase progettuale di questo programma, abbiamo promosso una visione integrale del business, in cui ogni decisione incide direttamente sui risultati e sull’esperienza del cliente. La capacità di analizzare, proporre soluzioni concrete e agire come veri leader dalla realtà operativa ha superato ogni aspettativa, segnando un punto di svolta nell’evoluzione della nostra azienda”. Codere conferma così il proprio approccio strategico, ponendo lo sviluppo del talento al centro della propria trasformazione e miglioramento continuo. L’impegno attivo del top management, dei responsabili e delle persone chiave in tutte le aree e Paesi in cui opera, evidenzia come Codere University sia un pilastro centrale per promuovere una cultura di eccellenza e crescita integrale per tutta l’organizzazione. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)