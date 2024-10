Lavoro, Benigni (Eca Italia): “People scarcity vera emergenza, blu card per addetti extra-Ue”

(Adnkronos) – Il tema della ‘people scarcity’ in Italia, ossia la difficoltà nel reperire personale qualificato, emerge come un problema cruciale per le piccole e medie imprese (pmi), che rappresentano il 98% del tessuto imprenditoriale del Paese. Secondo un’indagine dell’I-aer (institute of applied economic research), tra il 2024 e il 2028 il fabbisogno di forza lavoro in Italia si attesterà tra i 31 e i 36 milioni di occupati, a seconda degli scenari futuri. Questo dato include la sostituzione di circa 29 milioni di lavoratori in uscita. Lombardia, Lazio, Campania, Emilia-Romagna e Veneto guideranno la domanda di nuovi occupati. Tuttavia, nonostante la digitalizzazione abbia trasformato i processi di ricerca e selezione del personale, le imprese italiane, in particolare le pmi, faticano a trovare candidati idonei. Il 70% delle pmi interpellate segnala difficoltà nel reperire personale adatto. Le pmi continuano a incontrare difficoltà nel reclutare figure qualificate in vari settori: tecnologia dell’informazione: carenza di sviluppatori software, specialisti in cybersecurity e analisti; manifatturiero: mancanza di operai qualificati, tecnici di manutenzione e specialisti in automazione industriale; costruzioni: difficoltà nel trovare carpentieri, muratori ed elettricisti; logistica e trasporti: penuria di autisti di camion e operatori di magazzino; alberghiero e ristorazione: scarsità di cuochi, camerieri e addetti alle pulizie; agricoltura: insufficienza di lavoratori stagionali e specializzati per la raccolta. “La formazione e l’istruzione rappresentano i pilastri fondamentali per ridurre il gap di competenze. Ma una ulteriore leva su cui aprire una riflessione è legata al tema dell’immigrazione: il punto è ormai da anni al centro del dibattito politico, ma quale è l’approccio delle aziende verso questo tema?, dice Andrea Benigni, ceo Eca Italia. “Le complessità in cui le aziende -spiega ancora- si muovono abitualmente ha reso le stesse pragmatiche ed attente osservatrici dei trend ed orientamenti assunti dal mercato del lavoro. Se molte competenze specialistiche non sono acquisibili in Italia è altrettanto vero che alcune aree internazionali, come il Sud America, il Maghreb, il Sud Est Asiatico, sono in grado di offrire un combinato tra qualità e quantità di offerta di lavoro verso cui la pmi in particolare, ma anche la grande azienda, ha mostrato e mostra sensibilità”. La Blu Card, introdotta nel 2023, favorisce l’ingresso di personale extra Ue qualificato nel nostro Paese con possibilità di accesso al di fuori delle quote di ingresso, quindi fuori dallo schema del noto decreto flussi. La forte discontinuità portata dal decreto 153/2023 è stata quella di abbassare il grado di soglia qualitativa che connota la specializzazione del candidato extra comunitario. Se fino all’emanazione del decreto la qualifica era strettamente connessa al possesso di una laurea, il nuovo scenario consente l’ingresso a lavoratori specializzati non necessariamente laureati, laddove è ormai noto che la specializzazione in azienda non può e non è esclusivamente combinata con un titolo di studio qualificato. E’ chiaro che questo tipo di circostanza può far variare, almeno parzialmente, la questione della people scarcity. Per dimostrare una specializzazione professionale combinata con le esigenze della nuova Blu Card sarà necessario rappresentare una qualifica superiore attestata da almeno 5 anni di esperienza di livello paragonabile ai titoli di istruzione superiori di livello terziario pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o nell’offerta vincolante. Sarà altresì necessario documentare questo tipo di posizionamento attraverso la presenza di precedenti contratti di lavoro piuttosto che buste paga o altre circostanze che profilino il livello di qualificazione. “Il problema della people scarcity è tra i più attuali, ed è chiaro che uno strumento come la Blu Card non è la soluzione definitiva alla criticità di cui si sta dibattendo, ma, questa leva comporterà che le aziende dovranno aumentare i loro budget in tema di selezione da un lato e gestione operativa dall’altro, ampliando potentemente il bacino di reclutamento a loro disposizione”, spiega ancora Benigni. “Il processo di gestione per l’ottenimento della blu card non è banale, una volta individuato il candidato argentino, emiratino, cinese, canadese e via dicendo, le aziende devono attivare una procedura articolata che porterà all’ottenimento del nulla osta al lavoro, rileverà conoscere bene il processo e muoversi tempestivamente per creare le migliori condizioni di incontro domanda/offerta di lavoro. La people scarcity rappresenta una sfida significativa per le pmi italiane, minacciando la loro competitività e la sostenibilità nel lungo termine. Il disallineamento tra domanda e offerta di competenze, l’invecchiamento demografico e le rigidità normative costituiscono ostacoli rilevanti, ma non insormontabili”, continua ancora Benigni. “Interventi mirati in ambito formativo, incentivi fiscali e, non ultimo, uno sguardo sereno alla leva migratoria devono diventare dei target a cui riferirsi. Queste misure non solo possono affrontare l’attuale carenza di personale qualificato, ma anche rafforzare la loro posizione nel panorama economico italiano e, nel tempo, internazionale”, conclude Benigni. —lavoro/datiwebinfo@adnkronos.com (Web Info)