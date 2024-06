Loiero: “Valenza contrattazione rimane tema ancora molto solido”

(Adnkronos) – "Sono a favore sul tema della valenza della contrattazione che rimane un tema ancora molto solido. Come più volte è stato detto, il rapporto di partnership con i manager non si limita alla rappresentanza contrattuale e istituzionale o alle regolazioni di servizi ma si costruisce e cresce passo dopo passo lungo ogni fase di carriera, dal momento della nomina a quello della pensione anticipando i bisogni e intervenendo in modo personalizzato". A dirlo Renato Loiero, consigliere della presidente del Consiglio per il bilancio, intervenendo alla tavola rotonda ‘Il futuro che vogliamo-ripartiamo da crescita sostenibile e territori, lavoro e welfare’ organizzata da Manageritalia in occasione del VI Congresso della Federazione dei manager del terziario. "Ci sono diverse problematiche – sottolinea – da affrontare nel nostro Paese. Riprendendo il discorso del presidente di Manageritalia Mantovani non posso non essere d'accordo con il fatto, ad esempio, che l'economia dei servizi è concentrato sul territorio lombardo che è il territorio più dinamico e che il turismo è un'economia a basso valore aggiunto". —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)