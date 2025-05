Pa, Romano (Inps): “Per il contrasto alle frodi serve una rete tra le pubbliche amministrazioni”

(Adnkronos) – “L’Istituto sta investendo molto e lo scorso anno ci siamo riorganizzati creando una nuova direzione che ha centrato tutte le forme di controllo all’interno dell’Inps”. Lo ha detto ieri il direttore centrale internal audit, risk management, compliance e antifrode dell’Inps, Alessandro Romano, all’evento dal titolo ‘Inps presidio della legalità: contrasto a phishing e smishing. Campagne, strategie e strumenti di prevenzione’, tenutosi nell’ambito del ForumPA 2025 a Roma. “Stiamo utilizzando un fondo europeo per finanziare un sistema antifrode specifico – ha continuato illustrando quanto sta producendo l’Inps per il contrasto delle frodi e delle truffe – quello che ci serve, però, è avere una rete con le altre pubbliche amministrazioni”. Un tema centrale che è emerso nel corso dell’appuntamento al ForumPa e che ha spinto l’Inps a stringere rapporti, come sottolinea Romano, con “la Magistratura, la Guardia di Finanza e le altre amministrazioni che si occupano di cittadini come l’agenzia delle entrate”. Un tema, quello della rete, che ha spinto l’Inps ha collaborare anche con altri paesi europei: “Abbiamo firmato un importante accordo con l’autorità francese per avere accesso reciproco ai dati e riuscire a trovare sempre più frodi previdenziali”. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)