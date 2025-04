Premio America Innovazione a GT Global Track, geolocalizzatore più piccolo al mondo

(Adnkronos) – La start-up innovativa GT Global Track ha ricevuto il premio America Innovazione presso la Camera dei Deputati, riconoscimento internazionale conferito alle realtà italiane più promettenti in ambito tecnologico e imprenditoriale. “GT Global Track – spiega all’Adnkronos/Labitalia Simone Di Domenico, ceo GT Global Track – ha sviluppato il geolocalizzatore più piccolo al mondo, progettato per integrarsi negli orologi e nei beni di lusso per offrire una protezione discreta contro furti e smarrimenti. L’invenzione è tutelata da un brevetto depositato, che protegge l’unicità della tecnologia. Il prodotto ha già suscitato interesse da parte di boutique italiane ed europee, aprendo la strada alla diffusione su larga scala”. “Siamo rimasti stupiti del riconoscimento – sottolinea – perché i vincitori del premio America Innovazione sono selezionati dalla Fondazione Italia Usa, tramite il Registro imprese e il sistema camerale e non sono possibili autocandidature”. —lavoro/start-upwebinfo@adnkronos.com (Web Info)