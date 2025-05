Referendum, Pagliaro (Inca): “Votare ‘Sì’ per migliorare lo status dei lavoratori italiani e stranieri trattati come merce”

(Adnkronos) –

“Votare sì ai quesiti referendari significa migliorare lo status dei lavoratori, italiani e stranieri, e dire basta alla mercificazione del lavoro in Italia”. A dirlo, in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia, Michele Pagliaro, presidente Inca, il patronato della Cgil. “Un quesito – ricorda – chiede l’abrogazione della disciplina sui licenziamenti del contratto a tutele crescenti del Jobs Act. Nelle imprese con più di 15 dipendenti, le lavoratrici e i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 in poi non possono rientrare nel loro posto di lavoro dopo un licenziamento illegittimo. Sono oltre 3 milioni e 500mila ad oggi e aumenteranno nei prossimi anni le lavoratrici e i lavoratori penalizzati da una legge che impedisce il reintegro anche nel caso in cui la/il giudice dichiari ingiusta e infondata l’interruzione del rapporto”. “Un altro quesito – continua – riguarda la cancellazione del tetto all’indennità nei licenziamenti nelle piccole imprese. In quelle con meno di 16 dipendenti, in caso di licenziamento illegittimo oggi una lavoratrice o un lavoratore può al massimo ottenere 6 mensilità di risarcimento, anche qualora una/un giudice reputi infondata l’interruzione del rapporto. L’obiettivo è innalzare le tutele di chi lavora, cancellando il limite massimo affinché sia la/il giudice a determinare il giusto risarcimento senza alcun limite”. “Un terzo quesito – ribadisce il presidente dell’Inca – punta all’eliminazione di alcune norme sull’utilizzo dei contratti a termine per ridurre la piaga del precariato. In Italia circa 2 milioni e 300mila persone hanno contratti di lavoro a tempo determinato. I rapporti a termine possono oggi essere instaurati fino a 12 mesi senza alcuna ragione oggettiva che giustifichi il lavoro temporaneo. Con il sì ripristiniamo l’obbligo di causali per il ricorso ai contratti a tempo determinato. L’ultimo, ma non certo per importanza, propone di dimezzare da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana. Non verrebbero modificati gli altri requisiti richiesti per ottenere la cittadinanza. Il sì costituirebbe una conquista decisiva per circa 2 milioni e 500mila cittadine e cittadini di origine straniera e allineerebbe l’Italia ai maggiori Paesi europei”. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)