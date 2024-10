Sannio Valley-Miwa Energia Spa: partenariato per sostenere giovani talenti sanniti

(Adnkronos) – Un nuovo partenariato volto a promuovere e sostenere i giovani talenti del territorio sannita, investendo nella loro formazione e offrendo opportunità concrete di crescita professionale. E’ quanto annunciano Sannio Valley e Miwa Energia Spa. Il progetto condiviso mira a creare una rete di supporto per i giovani, dando loro la possibilità di formarsi e crescere, sia a livello locale che internazionale, per poi ritornare nel territorio con competenze innovative e la motivazione per fare la differenza. Miwa Energia Spa e Sannio Valley si sono messe subito a lavoro per organizzare un Hackathon aperto a sviluppatori, designer e professionisti tecnici del territorio che vorranno proporre e sviluppare soluzioni creative, innovative e funzionali in materia di efficientamento energetico. Il ceo di Miwa Energia SpA, Michele Zullo, ha dichiarato: “I nostri giovani devono poter andare fuori per ampliare i propri orizzonti e acquisire esperienze preziose, ma è fondamentale che abbiano tutti la possibilità di tornare. Devono rientrare formati e motivati a fare la differenza, perché solo così possiamo costruire un futuro solido per il Sannio e per le nuove generazioni”. A supportare questa visione anche Carlo Mazzone, presidente di Sannio Valley, che ha aggiunto: “Condivido pienamente il percorso di sviluppo territoriale promosso da Miwa Energia. Credo fortemente nelle persone, prima ancora che nelle aziende, perché sono le persone a fare la differenza. Sostenere i giovani significa investire nel capitale umano, la risorsa più preziosa per costruire un futuro prospero e innovativo. Attraverso questo partenariato vogliamo dare loro l’opportunità di crescere, imparare e poi tornare nel territorio per contribuire al suo sviluppo”. Il partenariato tra Sannio Valley e Miwa Energia Spa rappresenta un esempio virtuoso di come le aziende del territorio possano collaborare per creare valore e opportunità, combinando innovazione tecnologica, sostenibilità e attenzione alle risorse umane. L’iniziativa prevede molte attività rivolte a giovani di talento che desiderano formarsi in ambiti come tecnologia, sostenibilità energetica e imprenditoria digitale. Sannio Valley, protagonista dell’ecosistema dell’innovazione nel Sannio, punta a diventare un polo di attrazione per le menti più brillanti della zona, creando un ambiente favorevole per lo sviluppo di startup e nuove imprese. Il supporto di Miwa Energia SpA, azienda leader nel settore dell’energia sostenibile, aggiunge valore a questo progetto, integrando la propria esperienza in ambito energetico con l’obiettivo comune di dare ai giovani le competenze necessarie per guidare la transizione verso un futuro più green, investendo nelle nuove generazioni e contribuendo a costruire una comunità più dinamica, preparata e pronta ad affrontare le sfide globali. —lavoro/datiwebinfo@adnkronos.com (Web Info)