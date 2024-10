Umbria: tra natura, benessere e creatività a Bettona torna ‘Weekend Armonia’

(Adnkronos) – Il ‘Weekend Armonia’ torna per la sua ottava edizione, offrendo un’esperienza unica all’insegna dell’arte, del benessere e della creatività in uno dei borghi più affascinanti dell’Umbria, riconosciuto tra i più belli d’Italia. L’evento si svolgerà a Bettona il ‘balcone etrusco su Assisi’ il prossimo fine settimana , in uno scenario naturale straordinario, immerso nella storia, arte e cultura. Un’occasione per esplorare tematiche nuove, riscoprire la dimensione umana, naturale e spirituale, e vivere momenti di connessione e arricchimento personale. Saranno presenti 21 artigiani, pronti a esporre le loro creazioni, tra tradizione e innovazione, mostrando il meglio dell’artigianato locale. Accanto a loro, 15 operatori del benessere olistico offriranno momenti di riflessione, trattamenti e pratiche per migliorare il benessere psicofisico. L’evento prevede 6 conferenze tematiche che esploreranno argomenti legati al benessere, alla crescita personale e all’artigianato, oltre a 6 laboratori esperienziali che permetteranno ai partecipanti di mettersi alla prova con attività pratiche, meditazione e creatività. Per deliziare il palato dei visitatori, durante tutto il weekend sarà possibile gustare cibo vegetariano, preparato con cura e utilizzando le eccellenze locali del territorio umbro. Un viaggio di sapori genuini e autentici che celebrano la tradizione culinaria della regione in chiave salutare e sostenibile. Sabato pomeriggio l’atmosfera sarà arricchita dalla presenza della Marching Band, che animerà le vie del borgo con una vivace esibizione musicale. Inoltre, non mancheranno le attività e i laboratori dedicati ai bambini, pensati per farli avvicinare al mondo della creatività e del benessere in modo giocoso e coinvolgente. Il ‘Weekend Armonia’ è nato con l’intento di offrire spazio e visibilità a persone di grande talento, desiderose di esprimere la loro arte e le loro competenze in un ambiente che stimola la curiosità e l’apertura verso nuove tematiche. In un contesto che rispetta la natura e valorizza la spiritualità, l’evento mira a mettere l’essere umano al centro, favorendo un equilibrio tra individuo e ambiente. L’evento è aperto a tutti e si svolgerà nel cuore del borgo, con attività adatte a grandi e piccini. Un’occasione imperdibile per vivere un fine settimana ricco di ispirazione, relax e sapori autentici. —lavoro/made-in-italywebinfo@adnkronos.com (Web Info)