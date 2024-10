Welfare, Castrignanò (Italian Welfare): “Aumentare consapevolezza lavoratori”

(Adnkronos) – “E’ veramente un grande onore essere qui con voi oggi, grazie per aver accolto il nostro invito. Abbiamo puntato sul concetto di welfare globale, perchè secondo noi è il concetto di benessere che è globale. E’ globale perchè noi puntiamo al welfare con una globalità di strumenti. Quello che è l’obiettivo che ci siamo posti con questo evento e con il nostro osservatorio è di valorizzare e mettere a conoscenza del pubblico questi temi in modo che siano di confronto e di condivisione. Si devono fare passi avanti sulla consapevolezza dei lavoratori e dei cittadini, che spesso non sanno neanche di avere degli strumenti di welfare. Quindi, oltre a lavorare sull’aumento degli interventi di welfare, dobbiamo operare anche sul farli arrivare ai lavoratori”. Lo ha detto Stefano Castrignanò, direttore dell’Osservatorio Italian Welfare, aprendo la prima edizione del ‘Global Welfare Summit’, il più importante evento sul welfare globale in Italia, in corso a Villa Miani a Roma. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)