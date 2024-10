Welfare, Roccella: “Quello aziendale centrale per conciliazione vita-lavoro, attenzione da governo”

(Adnkronos) – “Il welfare aziendale una componente essenziale della conciliazione vita-lavoro e quindi del contrasto alla denatalità, e l’apporto di tutti gli attori è fondamentale perché la sfida possa avere successo. Fin dal primo giorno il nostro governo ha dedicato molta attenzione a questo ambito e ha promosso il coinvolgimento del mondo del lavoro e dell’impresa, delle parti sociali, delle professioni, del no profit. Questa attenzione si è tradotta in provvedimenti concreti, come conferma anche l’ultima legge di bilancio varata in questi giorni dal Consiglio dei ministri, e in iniziative di sensibilizzazione come il codice di autodisciplina delle imprese per la maternità”. Così Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, in un messaggio inviato al ‘Global welfare summit’ in corso a Villa Miani a Roma. “Crediamo in un approccio sussidiario e non dirigista. Riteniamo che la sfida per dare un futuro alla nostra Nazione possa essere vinta non imponendo dall’alto piani quinquennali ma stimolando le energie della società e creando un ambiente normativo favorevole al loro spontaneo proliferare”, continua. “Per questo momenti di confronto e di scambio di esperienze e buone pratiche, come quello che voi avete promosso oggi, sono preziosi e possono contribuire ad alimentare il lavoro nel quale il governo e il Parlamento sono impegnati”, conclude. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)