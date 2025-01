2024 da record per Lexus, vendite globali +3,3% a quota 850 mila

(Adnkronos) – E’ stato un 2024 record quello messo a segno da Lexus, il brand premium del gruppo Toyota, che a livello globale ha registrato 851.214 unità vendute, pari a un aumento del 3,3% rispetto all’anno precedente: di queste più della metà (il 52%) sono vetture elettrificate, una tipologia che in Europa occidentale sale al 99%. Un’Europa che peraltro ha visto lo scorso anno un massimo storico di vendite per Lexus con 88.184 veicoli (+20%) e la migliore quota di mercato premium di sempre. A trainare i risultati del marchio anche il Nord America, la forte domanda dei clienti ha portato ad un aumento dei volumi del 6,7%. A livello globale, Lexus segnala la buona accoglienza del nuovo urban crossover LBX ed del Luxury Mover LM mentre i modelli principali RX ed NX hanno confermato i risultati positivi e RZ Full Electric ed UX Full Electric hanno registrato un aumento delle vendite del 19%. I primi tre modelli in Europa sono stati NX con 26.635 unità, LBX con 23.018 unità ed RX con 13.772 unità. Anche l’Italia ha contribuito attivamente a questo successo con dei numeri da record, il marchio ha infatti chiuso l’anno con 6.095 immatricolazioni (+62% sul 2023), il risultato migliore di sempre in Italia. Come ricorda il Presidente di Lexus International, Takashi Watanabe, “nel 2025 lanceremo nuovi modelli e presenteremo progetti innovativi, rimanendo sempre concentrati sul nostro obiettivo principale: rimodellare il futuro della mobilità attraverso un’ingegneria innovativa e migliorare lo stile di vita con servizi incentrati sul cliente. Il nostro desiderio è continuare a garantire il valore distintivo che definisce l’esperienza Lexus”. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)