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Aprilia RS 457 GP Replica: la sportiva A2 si ispira alla MotoGP

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – La Aprilia RS 457 GP Replica segna un passo deciso verso il mondo delle competizioni per una delle sportive più apprezzate tra i possessori di patente A2. Non si tratta di una semplice variante estetica, ma di un’evoluzione che rafforza il carattere sportivo della moto, mantenendo intatto il suo equilibrio tra accessibilità e prestazioni. 

Con la RS 457 Replica, Aprilia punta a rendere ancora più concreto il legame tra la produzione di serie e l’esperienza maturata nelle competizioni, portando su strada elementi che richiamano direttamente la MotoGP.
 

La RS 457 si è già distinta per il suo rapporto peso/potenza e per una guida intuitiva, caratteristiche che l’hanno resa rapidamente un riferimento nel segmento. Con la configurazione GP Replica, il modello si arricchisce di contenuti che ne esaltano ulteriormente la vocazione sportiva. 

 

La Aprilia RS 457 GP Replica si riconosce immediatamente per una livrea che richiama il mondo delle corse.  

Ma l’intervento non si limita all’aspetto visivo. Il cambio elettronico quick shift, disponibile di serie in questa versione, rappresenta uno degli elementi più rilevanti in ottica di guida sportiva, permettendo cambiate rapide senza l’uso della frizione e migliorando la fluidità nella guida dinamica. 

Anche l’impianto frenante beneficia di un aggiornamento, con soluzioni che aumentano l’efficacia nelle fasi di staccata più impegnative. A completare il pacchetto ci sono dettagli come la configurazione monoposto e le finiture specifiche per telaio e componenti, che contribuiscono a rafforzare l’identità racing del modello. 

La base tecnica resta uno dei punti di forza della RS 457. Il bicilindrico da 457 cc sviluppa la potenza massima consentita per la patente A2, mantenendo un equilibrio tra prestazioni e fruibilità. Il peso contenuto e la ciclistica in alluminio garantiscono una guida precisa e reattiva, adatta sia all’uso quotidiano sia a contesti più sportivi. 

motori

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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