Donald Trump, Elon Musk e le auto elettriche

(Adnkronos) – A Donald Trump le auto elettriche non piacciono. Se il futuro oramai è tracciato, se con il verdetto di Bruxelles, il 2035 sarà l’anno in cui saranno commercializzate solo auto elettriche, c’è chi va contro tendenza, Donald Trump. L’ex Presidente degli Stati uniti d’America si unisce al coro di chi è contro le auto elettriche. Le EV non piacciono o meglio, non hanno ancora fatto breccia nel cuore degli europei, ma anche oltre Continente, la situazione non cambia. Negli Stati Uniti le elettriche hanno raggiunto discreti consensi anche grazie alla presenza di Tesla, noto costruttore americano di auto elettriche. Ma in questo vortice su chi è pro e chi è contro le auto elettriche, due figure, entrambe molto forti e con milioni di sostenitori, contribuiscono a gettare acqua sul fuoco. Dopo l’uscita di scena di Biden, l’avversario numero 1 di Trump è Kamala Harris. In piena campagna elettorale, l’ex quarantacinquesimo Presidente degli USA è stato appoggiato da Elon Musk.

Un sostenitore che va contro ogni ipotesi e interesse, perché se è vero che Musk è il fondatore di Tesla è anche vero che Trump va apertamente contro chi acquista un’auto elettrica. Due figure, opposte ma che nella corsa alla Casa Bianca, sono uniti da diversi interessi. Trump ha recentemente affermato che Musk gli avrebbe offerto 45milioni di dollari per sovvenzionare e sponsorizzare la sua campagna elettorale, dichiarazione poi smentita dal CEO di Tesla.



Musk e Trump amici di lunga durata, ma Donald non fa sconti a nessuno e dichiara apertamente: “

Sono contro chiunque possieda un’auto elettrica”

. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)