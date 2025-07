Omoda 9 Super Hybrid ottiene il massimo punteggio e 5 stelle EuroNCAP

(Adnkronos) – L’ente indipendente di valutazione della sicurezza dei veicoli EuroNCAP ha assegnato all’Omoda 9 Super Hybrid il punteggio massimo di 5 stelle. Il modello ha ottenuto il punteggio di 90% nella protezione degli occupanti adulti, l’85% in quella dei bambini, l’81% nella protezione degli utenti vulnerabili della strada e l’80% i sistemi di assistenza alla guida. Ultimamente gli standard aggiornati dell’EuroNCAP hanno inasprito i criteri di valutazione della compatibilità strutturale in caso di collisione con lesioni ai manichini. Omoda 9 ha comunque dimostrato il rispetto i benchmark globali di sicurezza a 5 stelle, con una struttura della carrozzeria costituita per l’85% da acciaio ad alta resistenza. In termini di sicurezza dei bambini, Omoda 9 Super Hybrid eccelle sempre con il massimo punteggio nei test di collisione simulati con bambini di 6 e 10 anni, con doppi ancoraggi ISOFIX (seconda fila) e seggiolini per bambini compatibili con i-Size. Infine riguardo gli ADAS presenti sulla vettura la sicurezza attiva è completa grazie a ben 18 sistemi avanzati che consentono di prevenire i rischi in diversi scenari di guida. Tra le particolarità del sistema è attiva anche la prevenzione delle collisioni con i ciclisti durante l’apertura delle portiere, per evitare gli incidenti detti “dooring”. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)