Roberto Scarabel confermato presidente AsConAuto

(Adnkronos) – L’Assemblea dei Soci di AsConAuto (Associazione Consorzi Concessionari Autoveicoli) ha riconfermato Roberto Scarabel alla presidenza per il triennio 2025–2027. Nella stessa occasione, Giovanni Rigoldi è stato eletto Vicepresidente. “È con rinnovato entusiasmo che accolgo questo incarico, – ha dichiarato Roberto Scarabel – il prossimo triennio sarà decisivo per rafforzare il ruolo dei consorzi e affrontare le sfide del mercato. Lo faremo continuando a innovare i servizi a beneficio di tutto l’ecosistema della mobilità”. Tra le priorità del nuovo mandato, il consolidamento dei risultati conseguiti nel triennio appena concluso, che ha visto il volume d’affari dell’Associazione crescere del 58%, superando gli 1,15 miliardi di euro. “Il compito del nuovo Consiglio Direttivo – ha aggiunto Scarabel – sarà quello di proseguire lungo il percorso già tracciato, che ha dimostrato la validità del nostro progetto. Fondamentale è il ruolo giocato dalle figure che operano nei consorzi – district manager, promoter e logistici – nonché delle officine e delle carrozzerie affiliate, chiamate a sensibilizzare gli automobilisti sull’importanza del ricambio originale per la sicurezza del parco circolante e, quindi, delle strade. In un’ottica di ulteriore professionalizzazione e qualificazione di tutte le persone coinvolte nel progetto potenzieremo e arricchiremo ulteriormente le attività formative di AsConAuto Academy”.

Tra gli obiettivi strategici anche quello di un’associazione sempre più sostenibile a 360 gradi. In occasione del Service Day, in programma a Verona il 16 e 17 ottobre, sarà infatti presentato il nuovo Report ESG di AsConAuto.

