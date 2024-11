FIAT lancia in Brasile la tecnologia ibrida

(Adnkronos) –

FIAT presenta la nuova tecnologia Bio-Hybrid per alcuni suoi modelli destinati al mercato brasiliano. In Brasile FIAT è leader del mercato, il suo è un ruolo centrale nello sviluppo di una tecnologia, quella ibrida, che la vede costantemente impegnata nel proporre nuovi sistemi di alimentazione. Il Centro di Ricerca globale Bio-Hybrid è presente presso lo stabilimento Stellantis di Betim. La Fastback e Pulse montano un motore 1.0 turbo Flex da 130 cavalli per una coppia di 204 Nm. Sono dotate di trasmissione automatica CVT a sette rapporti. L’utilizzo dell’alimentazione diesel ha consentito di aumentare l’efficienza di questi due modelli, riducendo così i consumi rispettivamente del 11,5% (Fastback) e del 10,7% (Pulse). Il cuore del sistema ibrido FIAT è un motore elettrico che sostituisce il tradizionale alternatore, fungendo anche da motorino di avviamento. Un’unità che si avvale di due batterie da 12 V, una al piombo da 68 Ah situata nel vano motore, l’altra è agli ioni di litio da 11 Ah ed è presente sotto il sedile del conducente. Il motore elettrico è in grado di generare fino a 3 kW di potenza, fornendo una coppia supplementare al propulsore a combustione interna, quando il pilota richiede maggiore carico e spinta. In decelerazione, l’unità termica continua a funzionare senza iniezione di carburante, ottimizzando così il recupero di energia. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)