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Google apre Android Automotive, l’auto diventa sempre più un software

Motori
REDAZIONE
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(Adnkronos) – L’auto del futuro sarà sempre meno meccanica e sempre più digitale. A guidare questa trasformazione potrebbe essere ancora una volta il mondo tech. Google ha infatti annunciato l’apertura del proprio sistema operativo Android Automotive in una nuova e sempre piu’ sofisticata versione pensata per i cosiddetti Software Defined Vehicles (SDV). 

Il nuovo sistema Android Automotive OS for Software Defined Vehicles (AAOS SDV) nasce con un obiettivo preciso, quello di diventare una vera e propria infrastruttura software dell’auto. Oggi infatti il sistema è progettato per gestire direttamente una parte sempre piu’ crescente delle funzioni del veicolo che vanno dal climatizzatore ai sedili, fino all’illuminazione e alla telemetria della vettura. 

 

La piattaforma open source di Google punta a risolvere questa complessità sempre piu’ crescente, offrendo delle versioni software standardizzate su cui i costruttori possono sviluppare le proprie soluzioni sempre piu’ customizzate. I proprietari di auto dotate di soluzioni altamente tecnologiche, vedranno aggiornamenti over-the-air sempre più frequenti e funzionalità che evolvono nel tempo, come già avviene nel mondo degli smartphone. Le nostre auto saranno quindi sempre piu’ connesse diventando dei veri e propri “computer su ruote”. 

Sul piano industriale, Google si inserisce in una competizione sempre più serrata tra big tech e costruttori automobilistici per vero controllo del “cervello” dell’auto. 

Per il settore dell’automotive possiamo dire che è l’inizio di una nuova era, quella in cui il motore conta forse meno del software. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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